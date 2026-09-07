Acusan a joven de matar a su primo tras discutir por el picante de la comida

Una discusión por el nivel de picante de unas enchiladas terminó con la muerte de un hombre de 25 años en Albuquerque, Nuevo México, después de que su primo presuntamente sacara un arma y le disparara varias veces.

Ervin Gutiérrez, de 22 años, enfrenta un cargo de homicidio por la muerte de Nathaniel Cavazos, según informó la Fiscalía del Condado de Bernalillo.

El acusado permanece detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Albuquerque y, por el momento, no tiene derecho a fianza.

El enfrentamiento ocurrió la noche del 28 de agosto, cuando Gutiérrez acudió a los apartamentos Copper Hills, en la calle Spanish Bit Noreste, para cenar junto a Cavazos y otro primo.

Los tres hombres estaban bebiendo cuando comenzaron a discutir. Según las autoridades, el origen de la disputa fue la comida: Gutiérrez se habría quejado de que los chiles utilizados en las enchiladas eran demasiado picantes.

La discusión subió de tono hasta convertirse en una pelea física. De acuerdo con la policía, el tercer primo intentó evitar que la situación continuara y propuso que los hombres sacaran a pasear a sus perros para tranquilizarse.

La víctima intentó alejarse

La situación, sin embargo, terminó en violencia. Según el Departamento de Policía de Albuquerque, Cavazos trató de apartarse de la pelea, pero Gutiérrez presuntamente sacó un arma y le disparó en varias ocasiones.

Los agentes acudieron al complejo de apartamentos después de recibir el aviso sobre el tiroteo. Cuando llegaron, encontraron a Cavazos herido y las autoridades lo declararon muerto en el lugar.

Gutiérrez se entregó posteriormente a la policía, según las autoridades.

El hombre ingresó en prisión el 29 de agosto y permanecerá bajo custodia mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La Fiscalía del Condado de Bernalillo no ha informado cuándo deberá comparecer nuevamente ante el tribunal.

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