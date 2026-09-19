Ante repunte de sarampión en NY urgen vacunarse: van 57 casos este año

Nueva York está experimentando un repunte en casos de sarampión, lo que ha hecho que autoridades de salud hagan un llamado urgente a padres de familia a vacunar a aquellos niños que todavía no tienen la inmunización contra la enfermedad contagiosa para evitar que el brote se extienda.

En lo que va corrido del año se han reportado 57 casos en todo el Estado, seis de ellos en la ciudad, lo que equivale a un aumento de más del 10% sin haberse terminado el 2026, lo que ha elevado la alerta en el Departamento de salud de la Gran Manzana y el Departamento de salud del Estado. La meta es evitar que se repita una situación como la del 2019 cuando en la Gran Manzana hubo 605 casos. Entre el 2020 y el 2022 el sarampión en los cinco condados se mantuvo a raya con cero casos.

“Una de las mejores formas de mantener seguros a nuestros niños y comunidades es mediante la vacunación, la cual protege a los menores de enfermedades graves y ayuda a prevenir la propagación de enfermedades”, aseguró el Dr. Alister F. Martin, comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York. “Animo a los padres y cuidadores a hablar con el médico de sus hijos sobre las vacunas y a asegurarse de que tengan sus esquemas de vacunación al día”.

Tras explicar que el sarampión es muy contagioso, las autoridades de salud de Nueva York insisten en que es un asunto serio ya que si una persona tiene la enfermedad, hasta el 90% de las personas a su alrededor también podrían contraerlo si no están vacunadas o no son inmunes.

Por ello, la llamada vacuna triple vírica (MMR), es la mejor protección para prevenir el sarampión, ya que datos compartidos por las autoridades de salud revelan que una dosis de la inmunización tiene una eficacia del 93%, mientras que dos dosis tienen una eficacia del 97%, proporcionando protección a largo plazo.

Desde el Estado, otra de las medidas que se adoptó para enfrentar la propagación del sarampión ha sido el rastreo de casos con los departamentos de salud locales y entidades regionales “para monitorear y contener este reciente aumento en los casos de sarampión”, según explicó el comisionado de Salud del estado, el Dr. James McDonald.

“El sarampión es altamente contagioso y puede provocar enfermedades graves y hospitalizaciones; sin embargo, se puede prevenir eficazmente mediante la vacunación actualizada”, dijo el funcionario de la administración Hochul, quien de paso destacó que los expertos en salud deben estar preparados para manejar los casos que se registren.

“Insto a los neoyorquinos a verificar su estado de vacunación y asegurarse de que ellos y sus familias estén protegidos. También pido a los profesionales de la salud que estén preparados para diagnosticar y tratar cualquier caso de sarampión que encuentren”, agregó.

El jefe de salud estatal mencionó además que el virus del sarampión se propaga por el aire cuando una persona enferma estornuda o tose. También es posible contraer sarampión al tocar una superficie contaminada con el virus y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca.

El Departamento de salud de la Ciudad advirtió que el “aumento en los casos de sarampión se ha dado tanto en los Estados Unidos como a nivel mundial”, y recordaron que las personas no vacunadas pueden solicitar la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola, en diferentes centros clínicos de la Ciudad.

Asimismo, el llamado para las personas que han sido expuestas al sarampión es guardar cuarentena durante 21 días tras la exposición, y aquellas que den positivo deben aislarse hasta cuatro días después de la aparición de la erupción cutánea. Los bebés de entre 6 y 11 meses pueden recibir una dosis temprana de la vacuna triple vírica (MMR) antes de viajar o si corren riesgo de exposición.

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