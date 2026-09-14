Reportan tercera muerte por sarampión en Pensilvania en lo que va de año

Pensilvania registró el la tercera muerte por complicaciones derivadas al sarampión en lo que va de año en ese estado, en medio del brote de esta enfermedad más severo que registra estados unidos en los últimos 35 años.

Se trató de una mujer de 40 años residente del condado de Jefferson, quien falleció el pasado sábado. El deceso fue confirmado por el forense local Greg Furlong y las autoridades de salud estatales, informó Telemundo Filadelfia.

“Es una pérdida desgarradora para la familia y un recordatorio lamentable de que el sarampión puede ser una enfermedad grave y potencialmente mortal”, declaró Furlong.

Por su parte, el Departamento de Salud de Pensilvania confirmó en un comunicado que evalúa el reporte oficial del condado de Jefferson, y señaló que proporcionará información actualizada al público cuando esté disponible.

Balance de contagiados y estadísticas del brote local

De acuerdo con los datos más recientes del Departamento de Salud estatal, Pensilvania contabiliza 676 casos confirmados de sarampión en 37 condados, con un total de 124 pacientes hospitalizados. Las cifras detallan que menos del 1% de los contagiados en la entidad contaba con el esquema de vacunación completo.

Previo a este deceso, el forense del condado de Lancaster, Dr. Stephen Diamantoni, informó que las dos primeras muertes asociadas al brote en el estado correspondieron a bebés.

Indicadores clínicos de la enfermedad

El cuadro sintomático del sarampión inicia con tos, fiebre, secreción nasal y enrojecimiento ocular, progresando hacia una erupción en la piel. También puede presentar cuadros severos de la infección pueden desencadenar neumonía o inflamación del cerebro, señaló NBC News.

A nivel federal, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) contabilizan más de 3,000 casos confirmados en todo el país, lo que sitúa la situación epidemiológica como el resurgimiento de sarampión con mayor volumen de contagios en los últimos 35 años dentro de Estados Unidos.

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