Brote de sarampión en Nueva York enciende alertas: confirman casos en Manhattan y Long Island

Un nuevo brote de sarampión en Nueva York volvió a poner en alerta a las autoridades sanitarias después de que se confirmaran casos recientes en Manhattan y Long Island. Un niño de 5 años en el condado de Nassau y un adulto en Manhattan, ambos sin vacunación y con antecedentes de viajes internacionales, encendieron las alarmas entre especialistas y funcionarios de salud pública.

El Departamento de Salud de Nueva York confirmó que el caso detectado en Manhattan representa el quinto contagio registrado en la ciudad durante 2026. Aunque las autoridades consideran que el riesgo de un brote masivo sigue siendo bajo debido a la alta cobertura de vacunación, el aumento de casos relacionados con personas no inmunizadas genera preocupación en medio de un repunte nacional de esta enfermedad altamente contagiosa.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la mayoría de los casos reportados este año en Estados Unidos están relacionados con viajes internacionales y con personas que no cuentan con el esquema completo de vacunación.

Detectan casos en Manhattan y Long Island

Las autoridades sanitarias del condado de Nassau informaron que el primer caso de sarampión registrado en Long Island en los últimos 2 años corresponde a un niño de 5 años que no había recibido ninguna vacuna contra la enfermedad.

Según el Departamento de Salud local, el menor no asiste a escuela ni guardería, lo que reduce considerablemente el riesgo de propagación comunitaria. Sin embargo, los especialistas insisten en que la situación evidencia la vulnerabilidad de las personas no inmunizadas frente a enfermedades que habían sido prácticamente eliminadas en el país.

En Manhattan, el Departamento de Salud de la ciudad confirmó que un adulto no vacunado dio positivo a sarampión tras regresar de un viaje internacional reciente. Las autoridades revelaron que la persona estuvo en el restaurante Norma, ubicado en Hell’s Kitchen, el pasado 25 de abril entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m (ET).

Funcionarios de salud también notificaron posibles exposiciones en otros lugares públicos visitados por el paciente, incluida la Metropolitan Opera, para alertar a empleados y visitantes potencialmente expuestos al virus.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han reportado casos secundarios vinculados a ninguno de los 2 pacientes.

Las autoridades sanitarias recalcan que la mejor forma de prevenir el sarampión y otras enfermedades es la vacunación. (Foto: Damian Dovarganes/AP)

El sarampión sigue siendo altamente contagioso

Especialistas médicos recuerdan que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo. El virus se transmite por el aire a través de pequeñas gotas respiratorias que permanecen suspendidas incluso después de que la persona infectada abandona un espacio cerrado.

El Dr. Andrew Handel, pediatra del Hospital Infantil de Stony Brook, explicó que el virus puede mantenerse activo en el ambiente durante hasta 2 horas.

Los síntomas suelen aparecer entre 10 y 12 días después de la exposición e incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal, ojos llorosos y una erupción cutánea característica que inicia en el rostro y luego se extiende por el cuerpo.

Uno de los principales riesgos del sarampión es que las personas infectadas pueden contagiar a otros antes de desarrollar el sarpullido típico de la enfermedad.

¿Por qué resurgen los casos en EE.UU.?

Estados Unidos declaró erradicado el sarampión en el año 2000 gracias a las campañas masivas de vacunación. Sin embargo, durante los últimos años se registró un incremento gradual de casos vinculados con comunidades no vacunadas y viajeros internacionales.

Los CDC informaron que el 93% de los casos detectados este año en el país están asociados con brotes iniciados en 2025 o durante 2026. La mayoría involucra a personas que no recibieron la vacuna triple vírica, conocida como MMR, o que tienen esquemas incompletos.

Expertos en salud pública señalan que el descenso en las tasas de vacunación infantiles, impulsado en parte por la desinformación y la reticencia hacia las vacunas, ha facilitado el resurgimiento de enfermedades que antes estaban controladas.

Nueva York ya enfrentó una importante crisis sanitaria relacionada con el sarampión en 2019, cuando cientos de casos se concentraron principalmente en comunidades con bajas tasas de inmunización en Brooklyn y Rockland County.

Desde entonces, las autoridades sanitarias reforzaron campañas educativas y estrategias para mejorar la cobertura de vacunación en todo el estado.

La vacuna sigue siendo la mejor protección

Funcionarios del Departamento de Salud de Nueva York reiteraron que la mejor forma de prevenir el sarampión es contar con las 2 dosis de la vacuna triple vírica.

La vacuna MMR protege contra sarampión, paperas y rubéola, y tiene una eficacia cercana al 97% después de la segunda dosis.

Las autoridades destacaron que la elevada cobertura de vacunación en la ciudad es la razón principal por la que los casos recientes no derivaron en un brote mayor.

En 2025, Nueva York registró alrededor de 20 casos de sarampión, pero la mayoría no produjo contagios secundarios gracias a la inmunización comunitaria y al rápido rastreo de contactos realizado por los departamentos de salud.

Los especialistas recomiendan que los adultos revisen sus registros médicos y consulten con sus doctores si tienen dudas sobre su estado de vacunación, especialmente antes de realizar viajes internacionales.

Ante los nuevos casos confirmados, las autoridades sanitarias emitieron varias recomendaciones para la población.

Entre las principales medidas preventivas se encuentran:

* Verificar que niños y adultos tengan completas las dos dosis de la vacuna MMR.

* Consultar a un médico si se estuvo en alguno de los lugares identificados por las autoridades sanitarias.

* Buscar atención médica inmediata ante síntomas compatibles con sarampión.

* Evitar acudir a espacios públicos si se presentan síntomas como fiebre o erupciones cutáneas.

* Mantenerse informado a través de fuentes oficiales como los CDC y el Departamento de Salud de Nueva York.

Las autoridades insistieron en que las personas vacunadas tienen un riesgo significativamente menor de contagiarse o desarrollar complicaciones graves.

El sarampión puede provocar neumonía, inflamación cerebral e incluso la muerte en casos severos, especialmente en niños pequeños y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Los CDC mantienen una vigilancia constante sobre los casos de sarampión en todo el país debido al incremento de contagios relacionados con viajes internacionales.

Funcionarios federales y estatales trabajan de forma coordinada para identificar posibles exposiciones, rastrear contactos y evitar cadenas de transmisión.

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