Falleció Sandro Mazzola, leyenda del Inter Milán y de Italia, a los 83 años

Sandro Mazzola, una de las grandes leyendas del Inter Milán y de la selección de Italia, falleció este sábado a los 83 años de edad, informó el italiano.

No se ha dado a conocer la causa de la muerte, pero Mazzola padecía una larga enfermedad no especificada.

“El FC Internazionale Milano, su presidente Giuseppe Marotta, el vicepresidente Javier Zanetti, el entrenador Cristian Chivu y su cuerpo técnico, los jugadores y todos en el Inter lamentamos profundamente el fallecimiento de Sandro Mazzola, leyenda del fútbol nerazzurro y mundial”, expresó el Inter en un emotivo comunicado.

C’è chi entra nella storia. E poi c’è chi diventa la storia stessa dell’Inter.

Da ragazzo nerazzurro a simbolo eterno, Sandro Mazzola ha attraversato generazioni, vincendo, emozionando e tramandando l’amore per questi colori.



Brillava in campo, brilla anche ora, la stella del? pic.twitter.com/3kg2V6M2aC — Inter ?? (@Inter) September 18, 2026

«Sandro Mazzola fue uno de los mejores futbolistas de la historia. No solo en la historia del Inter».

La carrera de Sandro Mazzola en Italia

Mazzola jugó toda su carrera con la camiseta del Inter, siendo uno de los máximos goleadores del club de Milán.

Con la camiseta del Inter Milán, el delantero ganó cuatro veces la Serie A, 2 Copa de Europa (ahora llamada Champions League) y 2 Copas Intercontinentales.

En total disputó 566 partidos y anotó un total de 162 goles en el campeonato italiano y 17 en la Copa de Europa.

Sandro Mazzola está ubicado como el cuarto jugador con más partidos disputados con la camiseta del Inter Milán. Una lista liderada por el ex-jugador y lateral argentino Javier “Pupi” Zanetti.

Mazzola también es el quinto máximo anotador del club interista y fue pasado recientemente por el delantero argentino Lautaro Martínez, quien está en el tercer puesto con 177 goles.

Pero el delantero italiano también hizo historia con su selección. También ganó la Eurocopa con Italia en 1968. Mazzola, que marcó 22 goles en 70 partidos con la selección italiana, participó en tres Mundiales, llegando a la final con Italia en 1970.

Además quedó segunda en la elección al Balón de Oro en la edición de 1971, detrás del mítico Johan Cruyff.

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