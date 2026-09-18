Polémica en Venezuela por la inauguración de una estatua de tres metros de Messi

El astro argentino Lionel Messi fue homenajeado en Venezuela con una escultura de tres metros de altura. La Alcaldía de Maracaibo inauguró la obra en la Vereda del Lago, uno de los espacios públicos más emblemáticos de la capital del estado Zulia.

La escultura representa a Messi con los brazos levantados hacia el cielo, una de las celebraciones más reconocibles del capitán de la Selección Argentina.

La obra fue realizada por el artista plástico venezolano Josué Benjamín Figueroa, de 17 años, quien también estuvo a cargo de otras esculturas dedicadas a figuras destacadas del deporte.

El homenaje tiene además un vínculo especial con la historia de Messi en Venezuela. Maracaibo fue una de las ciudades que recibió a la Selección Argentina durante la Copa América 2007 y allí se disputó la final del torneo frente a Brasil.

El 15 de julio de aquel año, Argentina cayó 3-0 ante la Verdeamarela en el estadio José Encarnación “Pachencho” Romero, con goles de Júlio Baptista, Roberto Ayala en contra y Dani Alves. Messi, que por entonces tenía apenas 20 años, fue titular en aquella final.

Oído al tambor. Inaugurada estatua en honor a Lionel Messi en la Vereda del Lago por parte de la Alcaldía de Maracaibo. pic.twitter.com/F2VfiQJwxk — Rafael Galicia (@Galiciaj) September 17, 2026

Adquirida con aportes voluntarios de trabajadores

La escultura no solo representa un reconocimiento a la figura de Messi. Su instalación estuvo vinculada también a una iniciativa solidaria destinada a ayudar a personas afectadas por los sismos registrados el 24 de junio de 2026 en La Guaira y Caracas.

De acuerdo con la información difundida sobre la iniciativa, la obra fue adquirida por la Alcaldía de Maracaibo con aportes voluntarios de sus trabajadores.

Los recursos recaudados fueron destinados a la compra de ayudas técnicas, entre ellas sillas de ruedas, coches ortopédicos, bastones y andaderas para personas afectadas por los terremotos.

Figueroa ya había dejado su sello en distintos homenajes deportivos en Maracaibo. El joven escultor fue también el responsable de la estatua de Luis Aparicio Montiel, único venezolano en el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, y de una obra dedicada al perro rescatista Tsunami.

Ahora, la figura de Messi se suma a ese recorrido y queda instalada en la Vereda del Lago, con una imagen que remite directamente a uno de los gestos más icónicos del futbolista argentino.

Opiniones divididas en redes sociales

Algunos usuarios de la red social Instagram ven con beneplácito que se instalara una estatua del campeón del mundo en Maracaibo.

“Tomaron la mejor decisión del mundo, están homenajeando al más grande de la historia del fútbol”, dijo un navegador de internet en la plataforma Instagram.

El GOAT lo merece. “Aquí en el Zulia adoramos a la pulga; me parece una buena iniciativa, aparte de que le da elegancia a la Vereda del Lago”, acotó otro usuario.

“Estamos claros en algo, Messi dio más alegría a Venezuela que la propia selección nacional (Vinotinto)”, añadió otro usuario.

Por su parte, otros lanzaron comentarios negativos acerca de la escultura. “Cuánto pastelero hay en Maracaibo, tanto jugador venezolano, y optamos por alguien de afuera”, manifestó un usuario, también en Instagram.

“Esto no tiene sentido, tenemos una cantidad de deportistas que nos han llevado a la gloria y prefieren a Messi“, consideró otro usuario.

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