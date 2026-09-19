Javier Aguirre estaría cerca de volver a dirigir en LaLiga, según reportes

Javier Aguirre estaría cerca de volver a dirigir en LaLiga luego de tener conversaciones para entrenar al Valencia, de acuerdo a reportes de ESPN.

De acuerdo a la información, se espera que en las próximas horas el club español haga una oferta al entrenador mexicano para intentar convencerlo del proyecto del Valencia.

El club valenciano destituyó a Carlos Corberán el pasado domingo y acto seguido contrató a Braulio Vázquez como nuevo director deportivo con el objetivo de buscar un nuevo director técnico.

Aunque hay varias opciones en la mesa, el director deportivo tendría a Javier Aguirre como uno de los grandes candidatos a tomar el cargo.

El Valencia CF no pasa por un buen momento futbolístico en LaLiga. El club che tiene apenas 4 puntos en 6 jornadas en el penúltimo lugar de la tabla. Aunque en el último fin de semana salieron de la racha de cuatro derrotas con victoria ante el Alavés.

Este fin de semana se enfrentarán a la Real Sociedad como locales en el estadio Mestalla, última temporada del conjunto che en este recinto.

?? Javier Aguirre, muy cerca de convertirse en nuevo entrenador del Valencia.



? Falta cerrar los últimos flecos.



?? Información de @alexsilvestreSZ. pic.twitter.com/y6FklLdTHb — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 18, 2026

Javier Aguirre atraído por volver a LaLiga

ESPN informó que el Vasco Aguirre tiene varias opciones sobre la mesa para dirigir tras su paso con la selección de México, aunque volver a LaLiga es una idea atractiva.

El técnico mexicano estuvo por última vez cuando dirigió al Mallorca salvándolos del descenso e incluso los llevó a disputar una final de la Copa del Rey.

Jugadores y el entorno del Valencia CF verían con buenos ojos la llegada de Javier Aguirre al banquillo puesto que lo ven como un entrenador con un mensaje claro y con experiencia en ese tipo de situaciones.

Aguirre está sin equipo luego de su actuación como entrenador con la selección de México llegando hasta los octavos de final donde cayó ante Inglaterra en uno de los partidos más atractivos de la Copa del Mundo 2026.

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