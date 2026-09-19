“La Granja VIP 2”: Manelyk González confiesa que tiene una enfermedad en la piel

En “La Granja VIP 2” no solamente son protagonistas las peleas y rivalidades; también surgen lindas amistades y confesiones que se hacen desde la buena comunicación. En esta oportunidad, fue Manelyk González, quien se sinceró sobre una enfermedad de la piel que padece en una plática con Luis.

Muchas personas solamente ven cómo luce el artista en los distintos eventos a los que asiste o proyectos donde participa. No obstante, hay muchos procesos detrás de eso para lucir de la mejor manera posible y una prueba de ello es justamente la experta en realities, siendo una de las más queridas por el público.

Manelyk González habla sobre su enfermedad en la piel

En una conversación rutinaria, Julio tuvo curiosidad sobre algo que se estaba aplicando Manelyk en el rostro y esta le aclaró que sufre de melasma.

“Yo uso tratamientos especiales para mi melasma“, le explicó Manelyk, antes de proceder a informarle que es una enfermedad que le causa manchas en la piel cuando se expone mucho al sol.

“Las tuyas son manchas por el sol. Seguro te haces un tratamiento con láser y se te quita porque tú no tienes melasma, pero yo sí. Esto (lo que se aplicaba en el rostro) hace que mi piel absorba mucho más los productos y evita que me brote“, le indicó Mane a Julio.

¿Cómo van las votaciones en “La Granja VIP 2”?

De acuerdo con la publicación, hasta este sábado 19 de septiembre del portal Vaya Vaya en Facebook, la granjera que más está recibiendo apoyo para seguir en el reality es Niurka, con un 33 % de los votos. Le sigue el comediante Kevyn Contreras “El Bicolor”, con un 28 %.

En tercer lugar se encuentra Mónica Escobedo, con un 16%. Los participantes que están en verdadero riesgo de salir este domingo son Carlos Trejo, con un 15% (más los votos de Manelyk), y María Karunna, con un 8%.

Estos resultados no son oficiales, pero sí podrían mostrar la intención del voto rumbo a la segunda eliminación de la segunda temporada de “La Granja VIP”.

¿Dónde ver la eliminación de La Granja VIP?

La eliminación de “La Granja VIP” se transmite todos los domingos en punto de las 08:00 p.m. (hora México) por Azteca Uno. La conducción está a cargo de Adal Ramones, quien será el encargado de revelar el resultado de las votaciones y la identidad del segundo eliminado.

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