“La Casa de los Famosos México 4”: Mariana confiesa que salió con Ernesto

Siguen saliendo a la luz nuevas confesiones en “La Casa de los Famosos México 4” y en esta oportunidad, Mariana sorprendió a toda la casa tras revelar que llegó a salir con Ernesto Laguardia.

La artista está dando mucho de qué hablar desde este viernes, tras ganar el reto del robo de salvación, ser una de las más confrontadas en una nueva dinámica llamada El Debate y hoy realizó esta inesperada revelación.

“Debo decir algo que no más había dicho allí arriba: ‘Ernesto y yo salimos’“, confesó Mariana, añadiendo que fue una aventura que tuvieron hace como 20 años, pero sin revelar más detalles. Evidentemente, el resto de los habitantes quedaron en shock y con mucha curiosidad por querer saber con exactitud cómo fue esa experiencia amorosa entre ambos, aunque a día de hoy son buenos amigos.

Mientras Mariana realizaba la confesión, Ernesto se encontraba justo sentado a su lado y no le quedó más que reírse por la reacción de Cynthia, Brianda y Memo.

Mariana Ochoa asegura estar en la novena semana

Durante este viernes, se midieron Mariana Ochoa, Brianda Deyanara y Ese Pérez en el reto del robo de salvación, repitiendo la dinámica de lanzar el dado.

El final estuvo bastante cerrado, con un último tiro en el que Ese Pérez necesitaba, al menos, cuatro puntos para igualar a Mariana con 37, pero luego de algunas vueltas, el dado se quedó en el número tres, confirmando la victoria de Mariana por la mínima y su estadía, al menos hasta la novena semana de competencia.

Muchos seguidores consideran que se hizo justicia, debido a que la artista es la líder de la semana y a pesar de eso fue nominada, tal como ocurrió con Brianda la semana anterior.

¿Qué habitantes quedan en la placa de nominados?

Ese Pérez

Ernesto Laguadia

Karina Torres

Cynthia Klitbo

Memo Schutz.

De acuerdo con las encuestas (no oficiales), los dos habitantes que, hasta el momento, tienen mayores posibilidades de ser eliminados en la gala de este domingo son los actores Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia.

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