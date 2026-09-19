Marc Anthony recibe otro reconocimiento, ahora el de “mejor suegro”

Marc Anthony recibió una felicitación muy especial por sus 58 años, y esta vez no llegó de uno de sus hijos ni de su esposa Nadia Ferreira. Kylie Jane Marco, pareja de Cristian Muñiz, aprovechó la fecha para dejar claro el cariño que siente por el cantante y se refirió a él como el “mejor suegro”.

La actriz y comediante, egresada de la NYU Tisch School of the Arts, publicó el pasado 16 de septiembre una fotografía familiar en sus historias de Instagram. En ella aparece junto a Cristian y al intérprete, los tres sonrientes mientras comparten una mesa. “Feliz cumpleaños al mejor F.I.L. Siempre te amaré por siempre”, escribió.

Las siglas utilizadas por la joven corresponden a “father in law”, una expresión en inglés que se utiliza para referirse al suegro.

La relación familiar va más allá de la pareja

La fotografía muestra a Cristian en el centro, acompañado por su novia y su padre a cada lado. No se conoce cuándo ni dónde fue tomada.

Cristian Muñiz es uno de los dos hijos que Marc Anthony tuvo con Dayanara Torres y, además de su faceta como ilustrador, ha mantenido una relación de varios años con Kylie.

La joven ha compartido anteriormente momentos junto al artista y su familia, por lo que su mensaje de cumpleaños se sumó a una relación que parece ir más allá del vínculo sentimental que mantiene con Cristian.

Nadia Ferreira también celebró al cantante

La felicitación de Kylie llegó mientras Marc Anthony celebraba su cumpleaños en Las Vegas, ciudad en la que actualmente desarrolla su residencia musical “Vegas… My Way!”.

Nadia Ferreira viajó hasta allí junto a sus hijos Marquito y Myla para acompañar al cantante en la fecha especial. La modelo paraguaya también quiso dedicarle unas palabras públicamente a través de Instagram.

“Feliz cumpleaños amor @marcanthony”, escribió Nadia en sus historias junto a una fotografía en la que aparece con Marc mientras estaba embarazada.

Poco antes, la modelo había mostrado el pastel preparado para la celebración y reveló que se encontraba en Las Vegas junto a su familia: “Llegamos a celebrar la vida de mi marido adorado”, escribió.

También compartió imágenes de Marquito y Myla durante el trayecto para encontrarse con su padre, mientras el salsero recibía numerosas muestras de cariño por sus 58 años.

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