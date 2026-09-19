Organizaciones de Nueva York demandan frenar la nueva norma de carga pública

Varios grupos de defensa de inmigrantes en Nueva York pidieron el viernes a una corte federal que anule la nueva regla del gobierno del presidente Donald Trump, que entró en vigor para negar la residencia permanente a inmigrantes que reciban ayudas del Estado y puedan convertirse en una carga pública.

Entre los alegatos presentados, los grupos aseguraron que la nueva norma y las directrices relacionadas violan la Ley de Procedimiento Administrativo porque contravienen la Ley de Inmigración y Nacionalidad, cuya interpretación tradicional es negar la residencia permanente por carga pública solo a un porcentaje muy reducido de solicitantes que se consideran dependientes del Gobierno para su subsistencia.

“En cambio, la nueva norma y las directrices están diseñadas para castigar a los inmigrantes potenciales, incluidos sus hijos, por recibir incluso pequeñas cantidades de beneficios complementarios no monetarios a los que tienen derecho”, indicaron los demandantes en un comunicado.

La carga pública es una causa de inadmisibilidad que permite denegar una visa, la admisión al país o la tarjeta de residencia permanente, conocida como ‘green card’, si se determina que es probable que la persona dependa de ciertos beneficios públicos en el futuro.

Asimismo, señalaron al tribunal para el Distrito Sur de Nueva York en Manhattan que la norma y las directrices “son arbitrarias y caprichosas” por diversas razones.

Entre ellas, afirmaron que los beneficios sujetos a verificación bajo las nuevas políticas incluyen seguro médico, asistencia alimentaria, asistencia para la vivienda, beneficios para niños como Head Start y WIC (Mujeres, Bebés y Niños), beneficios para trabajadores como el crédito tributario por ingreso del trabajo y el crédito tributario por hijos, e incluso becas para estudiantes universitarios.

Sin embargo, advirtieron, ninguno de esos beneficios, utilizados tanto por ciudadanos como por no ciudadanos, se relaciona con el tipo de indigencia a largo plazo que el Congreso reconoce como la condición de carga pública.

“Las nuevas políticas otorgan a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) discreción ilimitada para negar la residencia permanente por motivos de carga pública. Esta norma también es una excusa apenas disimulada para el odio racial del Gobierno hacia los no ciudadanos y sus hijos”, afirmaron.

Recordaron que ya en 2019 el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y el Departamento de Seguridad (DHS) hicieron un intento similar de ampliar el motivo legal de inadmisibilidad por carga pública más allá de su significado establecido desde hace mucho tiempo, y el Segundo Circuito y otros tribunales de apelación sostuvieron que su esfuerzo era contrario a la ley, excedía la autoridad legal y era arbitrario y caprichoso.

La demanda fue presentada por Make the Road New York, New York Legal Assistance Group, Association to Benefit Children y African Communities Together.

Nueva York y otras ciudades, así como la organización Public Rights Project, demandaron también esta semana a la Administración Trump por la regla de carga pública.

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