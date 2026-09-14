NYC demanda a gobierno Trump para que no entre en vigor regla de “carga pública”

Este próximo viernes, 18 de septiembre, entrará en vigor la nueva regla de “carga pública”, promovida por el gobierno federal para no otorgar beneficios migratorios, como Green Cards y diferentes tipos de visas a inmigrantes que reciban beneficios públicos, como programas de salud subsidiados y vales de comida. Pero la Ciudad de Nueva York dará la pelea en los tribunales.

Así lo anunció en exclusiva a El Diario el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, tras mencionar que la administración municipal encabeza una demanda de varias ciudades y condados, como Chicago, San Francisco, Santa Clara y Seattle, contra la nueva norma de “carga pública” del gobierno federal.

La medida legal, que ha sido descrita como una criminalización a los más pobres, será presentada ante el Distrito Sur de Nueva York, bajo el argumento de que la norma podría alejar a familias inmigrantes de servicios esenciales de salud y asistencia alimentaria, lo que califican como “cruel e ilegal”. Esta demanda se suma a otra impugnación legal liderada por la Fiscal General de Nueva York, Letitia James por los ataques del gobierno Trump a comunidades inmigrantes

“Nuestras comunidades inmigrantes no son una carga. Son las personas que hacen grande a la ciudad de Nueva York y al país. Utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para garantizar que puedan seguir viviendo aquí con dignidad y sin miedo”, dijo el alcalde Mamdani, tras advertir a pesadilla que implicaría para familias de bajos recursos los efectos de a nueva norma.

“La nueva norma de carga pública busca alejar a las familias inmigrantes de los programas que han mantenido a la gente alimentada y sana durante décadas. Los neoyorquinos tendrán miedo de acudir al médico o de solicitar la ayuda a la que tienen derecho legalmente”, manifestó el burgomaestre. “Ese miedo no se limitará a las familias que el gobierno federal tiene en la mira. Las familias que siguen siendo plenamente elegibles para recibir beneficios sentirán un efecto disuasorio, y todos los neoyorquinos pagarán las consecuencias”.

Steve Banks, asesor jurídico de la ciudad de Nueva York, explicó que el intento del gobierno Trump de negar beneficios migratorios a quienes utilicen programas públicos, que ya había sido promovido en el primer mandato del republicano, y que el expresidente Joe Biden quitó, creará mucho daño en las comunidades más necesitadas, pasándose por encima años de precedentes legales.

“El gobierno federal ha vuelto a atacar a nuestras comunidades inmigrantes con una nueva norma federal sobre la carga pública extremadamente perjudicial. Esta nueva norma elimina más de un siglo de jurisprudencia consolidada para ampliar ilegalmente la definición de ‘carga pública’ de una manera que el Congreso nunca tuvo la intención de autorizar”, dijo el experto. “Ningún inmigrante neoyorquino debería tener que elegir entre su estatus migratorio y los beneficios para los que reúne los requisitos legales”.

En a demanda, la coalición promovida por la Ciudad de Nueva York, se advierte que la nueva norma sobre “carga pública” ignora décadas de directrices federales que establecían límites claros sobre cómo determinar dicha condición.

“En su lugar, la nueva norma amplía drástica e ilegalmente la autoridad del gobierno para tomar en cuenta el uso de beneficios públicos por parte de los inmigrantes; permite al gobierno federal considerar prácticamente cualquier beneficio público sujeto a pruebas de recursos o basado en los ingresos, al tiempo que invita a los funcionarios a tomar decisiones incoherentes y discriminatorias”, recalca la demanda.

El abogado municipal de San Francisco, David Chiu, también señaló que la implementación que pretende hacer el gobierno federal de la norma de “carga pública”, solo busca causar daño, como muchas de las movidas que se han impulsado contra familias inmigrantes trabajadoras desde que Trump regresó a la Casa Blanca cn la excusa de que son una carga para el país y que promueven la criminalidad, afirmaciones que no se sustentan en datos.

“Esta norma obliga a las personas a tomar una decisión imposible: elegir entre un futuro en nuestro país o su salud y bienestar. Es un intento flagrante de sembrar miedo y confusión en nuestras comunidades inmigrantes y de coaccionar a las personas para que renuncien a servicios gubernamentales fundamentales”, manifestó el litigante. Asimismo recalcó que darán la batalla hasta las últimas consecuencias.

“Todos pagaremos el precio de esta política desacertada, que trasladará a San Francisco costes por valor de millones de dólares. Siempre daremos la bienvenida a inmigrantes de todos los orígenes y lucharemos contra cualquier intento de imponer una prueba de nivel económico para obtener la ciudadanía”, dijo Chui.

En medio de sus esfuerzos para que la aplicación de la nueva norma se caiga, la administración Mamdani aseguró que son conscientes de que el ambiente aumentará el miedo entre la comunidad inmigrante, por lo que pidió a quienes tengan dudas sobre qué hacer o sobre si la norma se les aplica, a que llamen a la Línea de Asistencia Legal de Inmigración de la Oficina de Asuntos de Inmigración de la Alcaldía (MOIA) al 1-800-354-0365 o al 311 para recibir asistencia legal migratoria gratuita y confidencial en español.

Datos