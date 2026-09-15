Mahmoud Khalil demanda a la Universidad de Columbia por supuesta discriminación a activistas pro-Palestina

El exestudiante de posgrado de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, quien estuvo meses detenido por autoridades de inmigración en 2025, presentó una demanda federal contra la universidad por presunta discriminación que dio a los activistas propalestinos.

La mencionada demanda es la última acción legal iniciada por Khalil desde su detención por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en marzo del año pasado.

Previamente, Khalill presentó una demanda federal contra autoridades de la administración del presidente Donald Trump y varios grupos proisraelíes, acusándolos de conspirar para suprimir sus derechos constitucionales.

En última demanda, Khalil, el exalumno de Columbia Mohammad Ibrahim Zubairi y el Grupo de Trabajo sobre Palestina de SIPA argumentan que la universidad mostró una “indiferencia deliberada y una falta de respuesta ante casos de acoso grave, persistente y coordinado” contra activistas estudiantiles pro-palestinos.

La demanda dice que las acciones de la universidad “posibilitaron la divulgación coordinada y persistente de información personal” de activistas y “condujeron directamente” a la detención de Khalil por parte de los agentes de ICE, informó Gothamist.

Los demandantes piden una indemnización por daños y perjuicios y otras medidas de reparación, alegando que la Universidad de Columbia violó la ley federal de derechos civiles e incumplió sus obligaciones para con los estudiantes al no protegerlos de la discriminación y el acoso.

Columbia rechazó hacer comentarios al respecto.

“Crear un entorno universitario donde cada miembro de nuestra comunidad se sienta bienvenido, apoyado y seguro es fundamental para nuestra identidad como universidad”, expresó la vocera Samantha Slater en un comunicado.

“Es una responsabilidad que nos tomamos muy en serio. Columbia se compromete a proteger a nuestra comunidad de la discriminación y el acoso, y a responder con prontitud y de forma adecuada cuando surjan inquietudes”.

Khalil, quien es ciudadano argelino de origen palestino nacido en Siria, también está implicado en un litigio en curso relacionado con los intentos del gobierno republicano de deportarlo. Sus abogados declararon que planean pedir al Tribunal Supremo de EE.UU. que verifique el fallo de una corte de apelaciones en ese caso.

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