Venezolanos protestarán en NY para repudiar la presencia de Delcy Rodríguez en la ONU

La prevista visita de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la Asamblea General de las Naciones Unidas ha caído como un balde de agua fría entre sectores de la comunidad venezolana del área tri estatal, la cual convoca una concentración pacífica para expresar su descontento con el rumbo político del país suramericano.

La manifestación se realizará el martes 22 de septiembre, a las 11:00 a.m., en Dag Hammarskjöld Plaza, ubicada en East 47th Street, entre la Primera y Segunda Avenida, a pocos pasos de la sede de las Naciones Unidas en Manhattan.

La convocatoria se produce ocho meses después de la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela durante una operación estadounidense. El exmandatario permanece recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, a la espera de un juicio por cargos federales relacionados con narcotráfico, de los cuales se ha declarado inocente.

Aunque la caída de Maduro despertó expectativas sobre una posible transición democrática, los organizadores de la protesta sostienen que todavía no existe una ruta clara hacia elecciones libres ni garantías suficientes para la restitución de los derechos políticos en Venezuela.

Por el contrario, observan con preocupación la creciente cercanía de la Administración Trump con Rodríguez y con otros funcionarios que ocuparon posiciones de poder durante el gobierno de Maduro y han sido señalados por organizaciones internacionales y sectores de la oposición por su presunta responsabilidad en violaciones de derechos humanos.

La presencia de Rodríguez en Nueva York adquiere una dimensión política mayor porque está previsto que sostenga un encuentro informal con el presidente Donald Trump durante una recepción celebrada al margen de la Asamblea General. Sería el primer contacto presencial entre ambos desde la operación estadounidense que depuso a Maduro en enero.

“Le debemos gritar al mundo que la presidenta interina es mucho peor que Maduro, porque ella fue responsable directa de toda una maquinaria de corrupción y de violación de Derechos Humanos. Es indignante que sea tratada como legítima, cuando ella cuenta con el 90% de rechazo. Y no fue electa por nadie”, subrayaron activistas de la diáspora del país caribeño.

Por elecciones libres

Para los promotores de la concentración, ese acercamiento aumenta el temor de que el futuro político y económico de Venezuela sea negociado sin tomar en cuenta la voluntad de los ciudadanos, las víctimas de la represión y los millones de venezolanos que abandonaron el país.

“Que el futuro de Venezuela no se decida sin los venezolanos” es una de las consignas centrales de la convocatoria.

Los asistentes también exigirán elecciones libres, la liberación de todos los presos políticos y medidas de protección para los venezolanos residentes en Estados Unidos, muchos de los cuales enfrentan incertidumbre por sus solicitudes de asilo, procesos migratorios pendientes o la pérdida de programas temporales que les permitían vivir y trabajar legalmente en el país.

Los organizadores invitaron a los participantes a llevar banderas venezolanas y pancartas en español e inglés, con el propósito de comunicar sus demandas tanto a los líderes reunidos en Naciones Unidas como a la prensa internacional.

La convocatoria subraya que será una manifestación pacífica. También recomienda que quienes tengan dudas sobre las posibles implicaciones migratorias de participar públicamente consulten previamente con un abogado de inmigración.

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