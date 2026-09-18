Casa Blanca confirma que Trump se reunirá por primera vez con Delcy Rodríguez en Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá la próxima semana en Nueva York con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el primer encuentro presencial entre ambos desde la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro en enero.

La reunión tendrá lugar al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas y será un pull-aside, término diplomático utilizado para describir un encuentro informal y de menor duración que una reunión bilateral formal, informó Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU.

El encuentro, reseñó la agencia de noticias The Associated Press, se producirá después de que Washington y Caracas avanzaran en un acuerdo energético que amplió la participación estadounidense en la industria petrolera venezolana.

El gobierno de Trump anunció en agosto un acuerdo relacionado con 17 campos petroleros que, de acuerdo con la Casa Blanca, concentran unos $65,000 millones de barriles de reservas probadas.

La administración estadounidense sostiene que el acuerdo permitirá atraer inversión y aumentar la producción petrolera venezolana. Rodríguez, por su parte, lo ha presentado como parte de los esfuerzos para recuperar la economía y modernizar la industria petrolera del país.

La agenda de Trump en Nueva York

Waltz informó además que Trump se reunirá con el primer ministro británico, Andy Burnham, en el primer encuentro entre ambos desde que Burnham asumió el cargo en julio, y con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

El mandatario estadounidense también tiene previsto reunirse con dirigentes del Consejo de Cooperación del Golfo, integrado por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Omán, Kuwait y Bahréin. El encuentro se producirá mientras Washington busca una salida al conflicto con Irán, que lleva más de seis meses.

Funcionarios de la administración estadounidense señalaron que no podían confirmar si el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu solicitará reunirse con Trump durante la Asamblea General.

Indicaron, sin embargo, que el encuentro parece poco probable debido a que la permanencia de Netanyahu en Nueva York será limitada y se prevé que llegue después de que Trump abandone la ciudad.

La reunión entre Trump y Rodríguez será el primer contacto presencial entre ambos desde la operación estadounidense de enero, tras la cual Maduro fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y Rodríguez asumió el liderazgo interino de Venezuela.

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