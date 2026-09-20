Extraditaron a 18 sospechosos del asesinato del presidente de Haití a Estados Unidos

Dieciocho personas detenidas en Haití por su presunta participación en el asesinato del presidente Jovenel Moïse fueron extraditadas este domingo a Estados Unidos, donde enfrentarán procesos judiciales en Florida, informó The Associated Press.

La extradición pone fin a años de demoras en Haití en una investigación que ha estado marcada por la violencia de las pandillas, amenazas contra jueces y las dificultades de un sistema judicial prácticamente paralizado.

Los acusados serán presentados ante tribunales federales en el sur de Florida.

El fiscal federal Jason Reding Quiñones afirmó que la llegada de los sospechosos abre una nueva etapa en la investigación y aseguró que las autoridades estadounidenses continuarán siguiendo las pruebas para determinar quiénes financiaron, facilitaron o participaron en el complot.

“Cinco años después, seguimos llevando a acusados ante tribunales estadounidenses, y aún no hemos terminado”, escribió Quiñones en X.

30 indicted for their involvement in assassination of Haitian president. 18 transported in military plane from Haiti to face American justice in the Southern District of Florida. pic.twitter.com/T08y0x88hj — US Attorney Reding Quiñones (@USAO_SDFL) September 20, 2026

El funcionario no identificó a los 18 extraditados. Entre ellos se encontraban 17 exmilitares colombianos y Joseph Badio, un exfuncionario del Ministerio de Justicia de Haití que trabajó en una unidad anticorrupción y es considerado una de las figuras centrales de la investigación.

Badio fue detenido en Haití en octubre de 2023, después de permanecer prófugo durante más de dos años. Abogados de otros acusados han sostenido ante tribunales estadounidenses que Badio estuvo detrás de un plan que inicialmente buscaba utilizar el arresto de Moïse para tomar el control del gobierno.

Las autoridades han planteado otra versión: algunos de los implicados pretendían organizar un golpe de Estado y no necesariamente asesinar al mandatario. Los exmilitares colombianos, por su parte, han declarado que fueron golpeados, amenazados de muerte y obligados a firmar documentos en un idioma que no comprendían.

Familiares desconocían la extradición

El fiscal Quiñones señaló que 30 personas han sido acusadas en relación con el asesinato de Moïse. Brett Skiles, agente especial a cargo del FBI, indicó que el domingo se produjeron varios arrestos tanto en Estados Unidos como en otros países.

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Haití confirmó la entrega de los sospechosos a las autoridades estadounidenses y explicó que la decisión busca facilitar los procesos judiciales debido a las dificultades que enfrenta el sistema de justicia haitiano.

La medida tomó por sorpresa a los familiares de los acusados colombianos. Diana Marcela Arbeláez Llano, esposa de uno de ellos, dijo a AP desde Colombia que las familias no esperaban que Estados Unidos asumiera el caso de manera tan repentina.

Arbeláez afirmó que los detenidos padecen problemas de salud debido a las condiciones de las cárceles haitianas y expresó su preocupación por su situación, aunque espera que puedan recibir atención médica en Estados Unidos.

Los familiares habían denunciado durante años las demoras en los procesos judiciales. La investigación en Haití quedó paralizada en distintos momentos por la violencia de las pandillas y las amenazas contra los jueces encargados del expediente.

En octubre de 2025, las autoridades judiciales haitianas pidieron asistencia a Estados Unidos y Canadá después de que un tribunal de apelaciones ordenara una nueva investigación sobre el asesinato. Se trataba del tercer intento de reabrir las pesquisas.

Moïse fue asesinado a tiros en su residencia privada en Puerto Príncipe en julio de 2021. Recibió 12 impactos de bala y su esposa, Martine Moïse, resultó herida durante el ataque.

Las investigaciones anteriores enfrentaron obstáculos debido a las renuncias de jueces que alegaron temor por su seguridad. La situación se agravó cuando grupos armados tomaron el control del tribunal ubicado en el centro de Puerto Príncipe donde eran interrogados los sospechosos.

Estados Unidos avanza con los procesos

La extradición ocurre mientras la justicia estadounidense continúa procesando a otros implicados en el caso.

En mayo, un jurado federal en Florida declaró culpables a cuatro hombres por su participación en el complot contra Moïse. Al menos otros cinco acusados se declararon culpables y cumplen condenas de cadena perpetua.

Entre los condenados recientemente se encuentran Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages. Los cuatro habían negado los cargos, pero fueron declarados culpables de conspirar para asesinar o secuestrar al entonces presidente electo de Haití y de proporcionar apoyo material al complot.

Christian Sanon, ciudadano haitiano-estadounidense, permanece a la espera de juicio. Las autoridades estadounidenses sostienen que los conspiradores lo habían elegido inicialmente para reemplazar a Moïse en el poder.

De acuerdo con la acusación, el plan contemplaba que Sanon adjudicara contratos a CTU, una empresa con sede en el sur de Florida vinculada a proyectos de infraestructura, seguridad y equipamiento militar. Ortiz e Intriago eran directivos de esa compañía.

Veintemilla, entretanto, dirigía Worldwide Capital Lending Group, también con sede en el sur de Florida.

Entre quienes ya se declararon culpables ante tribunales federales estadounidenses figuran un exoficial del Ejército colombiano y un empresario haitiano-chileno que había trabajado como informante del gobierno de Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses aún buscan a otros sospechosos, entre ellos Dimitri Hérard, antiguo jefe de seguridad del Palacio Nacional de Haití. Escapó después de que una federación de pandillas tomara el control de las dos principales prisiones del país.

Sigue leyendo:

• Cadena perpetua en Florida contra exsenador haitiano por asesinato de presidente Jovenel Moïse

• Exinformante de la DEA condenado a cadena perpetua por asesinato de presidente de Haití: “Por favor, perdóneme por lo que hice”

• Haití: EE.UU. espera que nombramiento de nuevo primer ministro suceda “sin más demora”