No todo se puede tirar en la basura o el reciclaje: Cómo disponer de productos dañinos correctamente en NY

Todos tenemos diversos artículos en casa, desde productos de limpieza y cosméticos hasta detergentes e incluso desinfectante para manos; artículos en los que uno no suele pensar mucho. Aunque resulta fácil tirar estas botellas a la basura o al reciclaje cuando se terminan o vencen, algunos de estos productos pueden ser peligrosos y requieren una eliminación específica. No todo se puede tirar a la basura común ni al reciclaje. Es crucial desechar estos productos de forma adecuada, no solo para su seguridad, sino también para los trabajadores de saneamiento, sus vecinos y toda la ciudad de Nueva York.

De hecho, un hogar promedio tira alrededor de 7 kilos de materiales peligrosos a la basura regular cada año, según el Departamento de Servicios Ambientales de New Hampshire. Esto puede traer consecuencias graves: filtraciones al medio ambiente, riesgos para la calidad del aire y el agua potable, e incluso la generación de gases tóxicos, eventos o incendios.

Para ayudar a los residentes a identificar qué productos requieren una atención especial antes de desecharse, el Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York organizará una serie de eventos SAFE (Solventes, Automotrices, Inflamables y Electrónicos) — comenzando el 20 de septiembre — en los cinco condados. Estos eventos se llevarán a cabo entre las 10 a.m. y las 4 p.m. y todo el material recolectado será reciclado correctamente, mezclado para usarse como combustible o enviado a una instalación autorizada de residuos peligrosos para su eliminación segura.

Aunque estos cinco eventos especiales se realizarán sólo durante el otoño, el Departamento cuenta con sitios permanentes de entrega de residuos especiales (Special Waste Drop-off sites) abiertos todo el año. Ahí puedes llevar todos los siguientes productos: aerosoles, baterías, aparatos electrónicos, vapeadores y cigarros electrónicos, focos fluorescentes y ahorradores (CFL), aceite de motor, líquido de transmisión, filtros de aceite, pintura, llantas de auto y dispositivos que contengan mercurio. Estos sitios operan de martes a sábado entre las 9 a.m y las 3 p.m.

¿Cómo saber si un producto del hogar requiere un manejo especial?

Diversos artículos de uso cotidiano pueden necesitar desecharse con cuidado. Esto incluye algunos de los siguientes:

Productos de limpieza y desinfectantes

Cosméticos (esmalte de uñas, tintes para el cabello)

Detergentes y blanqueadores (cloro)

Destapacaños

Cera o pulidor para muebles y pisos

Desinfectante para manos

Limpiadores de hornos

Insecticidas y pesticidas

Para saber si un producto requiere atención especial, revisa si el envase tiene marcadas las palabras “DANGER” (Peligro) o “DANGER-Flammable” (Peligro-Inflamable). Si es así, nunca tire el producto por el drenaje ni por el inodoro.

Pasos para desechar productos correctamente

Si el envase dice “DANGER” (Peligro) o “DANGER-Flammable” (Peligro-Inflamable), los siguientes pasos son para desecharlos de forma segura:

Comience por absorber cualquier remanente del producto con papel periódico u otro material absorbente y tire ese material a la basura. Después, coloca el envase vacío dentro de una bolsa de plástico, marcada con las palabras “Danger—not for recycling” (Peligroso — no para reciclar) y tíralo a la basura regular. Para otros productos que no tengan estas advertencias, tampoco los tires por el drenaje. Absorba el sobrante con un material adecuado y ponga el envase en el reciclaje.

En el caso de la pintura, también requiere un cuidado especial, señala el Departamento de Saneamiento. Si queda una cantidad pequeña, deja que se seque por completo o usa un material absorbente antes de tirarla a la basura. Si los botes de pintura están completamente secos, puede sacarlos con su reciclaje regular.

Si tiene una gran cantidad de pintura que no se seca fácilmente o se absorbe, llévela a un sitio de entrega de residuos especial o a un evento SAFE. La organización PaintCare también acepta entregas de pintura de hasta cinco galones. Además, ofrecen servicio de recolección gratuita para quienes tengan más de 100 galones acumulados, pero requieren una cita previa.

Así que, antes de tirar un producto, toma un momento para revisar el contenedor para la forma correcta de desecharlo.

Próximos eventos de eliminación segura (SAFE Disposal):

Domingo 20 de septiembre de 2026 – Union Square Park, North Plaza (Manhattan)

– Union Square Park, North Plaza (Manhattan) Sábado 26 de septiembre de 2026 – Cunningham Park (Queens)

– Cunningham Park (Queens) Domingo 11 de octubre de 2026 – Floyd Bennett Field (Brooklyn)

– Floyd Bennett Field (Brooklyn) Sábado 17 de octubre de 2026 – Midland Beach Parking Lot (Staten Island)

– Midland Beach Parking Lot (Staten Island) Sábado 24 de octubre de 2026 – Orchard Beach (Bronx)

Sitios permanentes de entrega de residuos especiales (Special Waste Drop-off sites):

Bronx (Hunts Point): Farragut Street y el East River (junto al Fulton Fish Market).

Farragut Street y el East River (junto al Fulton Fish Market). Brooklyn (Greenpoint): 459 North Henry Street (cerca de 530 Kingsland Avenue).

459 North Henry Street (cerca de 530 Kingsland Avenue). Manhattan (Lower East Side/Two Bridges): 74 Pike Slip (entre Cherry Street y South Street).

74 Pike Slip (entre Cherry Street y South Street). Queens (College Point): 30th Avenue (entre las calles 120 y 122).

30th Avenue (entre las calles 120 y 122). Staten Island (Fresh Kills): Salida de Muldoon Avenue desde la West Shore Expressway (dirección sur).

Para obtener más información sobre qué productos requieren un manejo especial, acude a cualquiera de estos puntos, visita www.nyc.gov/safedisposal o llama al 311.