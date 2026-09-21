10 empleos que pagan más de $60,000 al año y no piden experiencia

Conseguir un empleo bien remunerado no siempre exige años de experiencia previa en el mismo sector. Existen puestos con salarios medios superiores a $60,000 al año que ofrecen capacitación o valoran habilidades adquiridas en otros trabajos.

FinanceBuzz recopiló 10 ocupaciones de este tipo utilizando datos salariales de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Como referencia, el salario mediano de un trabajador estadounidense fue de $62,608 en 2025, equivalente a aproximadamente $1,204 por semana.

1. Agente de seguros: $62,280 al año

Estos profesionales ayudan a familias y empresas a elegir pólizas.

Grandes aseguradoras suelen contratar aspirantes sin licencia y proporcionar capacitación para conocer los productos y técnicas de venta, además de cubrir los costos de preparación y exámenes.

El servicio al cliente y las habilidades comerciales son importantes.

2. Sobrecargo de vuelo: $63,580 al año

Su responsabilidad incluye la seguridad y atención de los pasajeros.

Las aerolíneas no necesariamente exigen experiencia previa en aviación y capacitan a los nuevos empleados en sus procedimientos.

Tras ser contratado, el aspirante puede recibir entre tres y ocho semanas de entrenamiento intensivo remunerado.

3. Representante de ventas: $76,460 al año

El trabajo consiste en vender productos a otras empresas y construir relaciones duraderas con clientes.

Las compañías pueden capacitar al personal en sus propias líneas de productos.

4. Ajustador de reclamaciones: $78,000 al año

Investiga reclamaciones de seguros, inspecciona daños y entrevista testigos.

Algunas aseguradoras contratan aprendices, cubren la obtención de licencias y proporcionan varios meses de capacitación supervisada.

5. Oficial de policía: $79,280 al año

No se exige experiencia previa como policía, ya que los nuevos agentes deben pasar por la academia correspondiente.

Para ingresar se requiere superar una verificación de antecedentes y una prueba física.

La preparación remunerada en la academia dura aproximadamente seis meses.

6. Operador de metro y tranvía: $86,380 al año

Estos trabajadores operan trenes urbanos y deben cumplir estrictas normas de seguridad y horarios.

No se espera experiencia previa manejando trenes.

En muchas ciudades hay que aprobar un examen de servicio civil y completar de tres a seis meses de capacitación remunerada.

7. Especialista en logística: $82,320 al año

Coordina el traslado de productos, horarios de envío y eficiencia de las cadenas de suministro.

Algunas empresas aceptan personas procedentes de otros sectores y las capacitan en sus sistemas y redes de proveedores.

8. Redactor técnico: $90,390 al año

Elabora manuales e instrucciones para productos complejos.

No siempre se exige experiencia directa como redactor si el candidato cuenta con trayectoria profesional en otra área y puede demostrar su capacidad mediante muestras de escritura o documentación creada anteriormente.

9. Operador de planta eléctrica: $102,040 al año

Supervisa turbinas, calderas y generadores utilizados para producir electricidad.

Las empresas pueden contratar candidatos con diploma de preparatoria y aptitudes mecánicas.

Normalmente comienzan como asistentes y reciben años de capacitación técnica y práctica.

10. Gerente de instalaciones: $106,660 al año

Supervisa el mantenimiento y funcionamiento de edificios, desde sistemas de climatización y seguridad hasta presupuestos.

Algunas organizaciones contratan personas procedentes de puestos administrativos y las capacitan en las necesidades técnicas de sus instalaciones.

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