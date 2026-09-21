5 empleos para latinos en Chicago: son remotos y bien pagados

Múltiples empresas en Chicago, especializadas en áreas de tecnología, salud, consultaría y financieros, están buscando profesionales que dominen el inglés y español. El objetivo es atender clientes, gestionar y brindar proyesctos especializados desde casa.

Para los latinos que viven en la ciudad o cuentan con disponibilidad para trabajar en la zona horaria central de Estados Unidos, estas son cinco opciones de empleo remoto con salarios competitivos.

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5 empleos en Chicago: remotos y bien pagados

1. Gerente de cuentas o ejecutivo de ventas

Las compañías de software, tecnología y servicios empresariales buscan representantes capaces de conectar con clientes en Estados Unidos y Latinoamérica. Un Account Executive se encarga de identificar nuevos negocios, presentar productos o servicios, negociar contratos y mantener relaciones con clientes.

El salario estimado para este tipo de puestos suele ubicarse entre $69,000 y más de $100,000 al año, especialmente cuando incluyen bonos por cumplimiento de objetivos.

Los principales requisitos son experiencia en ventas corporativas, habilidades de comunicación y dominio profesional del inglés y el español. Para aplicar, los candidatos pueden buscar vacantes en portales como LinkedIn, Indeed y páginas de empleo de compañías tecnológicas.

2. Intérprete médico o asistente médico virtual bilingüe

El sector de salud es uno de los principales empleadores de trabajadores bilingües. Los intérpretes médicos remotos ayudan a facilitar la comunicación entre pacientes hispanohablantes y profesionales de la salud.

Por su parte, los asistentes médicos virtuales pueden encargarse de programar citas, actualizar historiales clínicos, organizar información de pacientes y apoyar procesos administrativos.

Estos puestos pueden ofrecer entre $22 y $35 por hora, equivalente a aproximadamente $45,000 a $72,000 anuales, dependiendo de la experiencia y certificaciones.

3. Logopeda o terapeuta del habla

La expansión de la telemedicina y los servicios educativos en línea ha aumentado la demanda de especialistas que puedan atender a niños y adultos hispanohablantes mediante videollamadas.

Los terapeutas del habla realizan evaluaciones, diseñan planes de tratamiento y acompañan a pacientes con dificultades relacionadas con el lenguaje y la comunicación.

Los ingresos pueden oscilar entre $38 y $90 por hora, y algunos profesionales con experiencia pueden superar los $120,000 al año en posiciones de tiempo completo.

Para aplicar es necesario contar con licencia profesional vigente en Illinois y cumplir con los requisitos establecidos para ejercer como especialista en terapia del habla.

4. Analista de integración o consultor de servicios

Las empresas que implementan programas tecnológicos necesitan especialistas que ayuden a sus clientes a utilizar nuevas plataformas digitales. Un analista de integración puede trabajar con bases de datos, sistemas empresariales, procesos de software y equipos internacionales.

Estos empleos suelen ser completamente remotos y ofrecen salarios aproximados de $65,000 a $95,000 anuales.

Los candidatos deben tener conocimientos técnicos, experiencia con herramientas digitales y capacidad para comunicarse con clientes en inglés y español.

5. Agente de seguros o consultor financiero

Las aseguradoras y firmas financieras buscan trabajadores bilingües que puedan explicar pólizas, ayudar con reclamos y orientar a clientes sobre seguros de vida, salud o propiedad.

Los ingresos pueden comenzar entre $40,000 y $65,000 al año, aunque las comisiones pueden elevar la compensación total por encima de $85,000 anuales.

Para aplicar, generalmente se necesita una licencia estatal de productor de seguros de Illinois y habilidades de atención al cliente mediante plataformas digitales.

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