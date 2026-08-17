Cuánto gana un trabajador de la construcción en Florida: salario por hora en agosto

El crecimiento urbano, los proyectos de vivienda y la demanda laboral evidencian que el sector construcción es una de las áreas con mayor oportunidad de trabajo en Florida. Sin embargo, debes saber que los salarios varían según el oficio, la experiencia y la zona.

Por ejemplo, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS), un trabajador de la construcción en la región de Cape Coral-Fort Myers puede alcanzar ingresos anuales cercanos a los $44,250 dólares

No obstante, cuando se analiza el conjunto de empleos relacionados con la industria, la remuneración promedio aumenta.

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¿Cuánto gana un trabajador de construcción en Florida por hora?

De acuerdo con las cifras disponibles para Cape Coral-Fort Myers, el promedio salarial de las ocupaciones vinculadas con la construcción alcanza los $53,820 al año, lo que equivale aproximadamente a $25.88 por hora.

Este monto se encuentra cerca del promedio general de ingresos de la zona, donde todas las ocupaciones combinadas registran una remuneración media de $28.87 por hora.

Florida también presenta diferencias importantes dentro del propio sector. Un trabajador que cuenta con una especialización técnica o mayores responsabilidades puede recibir ingresos superiores a los de un empleado que recién comienza.

Entre los puestos mejor pagados dentro de la construcción se encuentran los supervisores de primera línea, quienes registran un salario promedio anual de $77,220. También destacan los inspectores de edificios y construcción, con aproximadamente $71,250 al año.

Otros oficios especializados tienen los siguientes ingresos promedio:

Electricistas: $57,390 anuales

$57,390 anuales Fontaneros, instaladores de tuberías y trabajadores de sistemas de vapor: $54,480

$54,480 Albañiles y colocadores de bloques: $52,990

$52,990 Carpinteros: $52,220

En otros puestos del sector, los techadores tienen ingresos cercanos a $47,400 anuales, mientras que los pintores de construcción y mantenimiento alcanzan unos $47.140. Por su parte, los instaladores de paneles de yeso y azulejos de techo registran alrededor de $45,310.

¿Vale la pena trabajar en construcción en Florida en 2026?

El sector de la construcción sigue siendo una alternativa atractiva para quienes buscan incorporarse rápidamente al mercado laboral o desarrollar una carrera técnica.

Aunque los ingresos iniciales pueden ser moderados, la posibilidad de aumentar el salario mediante capacitación, experiencia y especialización es uno de los principales puntos a favor.

Oficios como electricidad, plomería, supervisión e inspección suelen ofrecer mejores oportunidades económicas debido al nivel de conocimiento requerido. Además, la construcción mantiene una demanda constante en muchas áreas de Florida por el crecimiento poblacional y las nuevas obras.

Para quienes estén dispuestos a adquirir habilidades específicas y avanzar profesionalmente, este rubro puede representar una opción con posibilidades de crecimiento económico a largo plazo.

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