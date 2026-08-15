Reducir el monto mensual en tu factura de agua es más fácil de lo que parece. Y aunque haya varias personas en casa, todos pueden colaborar aplicando trucos eficientes para darle un uso considerado e inteligente.

La factura de agua puede representar un gasto importante dentro del presupuesto mensual de muchos hogares en Estados Unidos. Pero existen hábitos que permiten disminuir el consumo sin afectar la comodidad diaria.

Desde cerrar el grifo en momentos innecesarios, hasta mejorar la forma en que se utilizan los electrodomésticos, pequeños ajustes pueden generar un ahorro significativo a largo plazo. Estas son algunas estrategias prácticas para gastar menos agua y reducir dólares en la factura.

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4 trucos eficientes para restar dólares en la factura de agua

1. Cierra el grifo en momentos clave del baño

El baño es una de las áreas donde más agua se utiliza diariamente, por lo que también es uno de los mejores lugares para comenzar a ahorrar.

Uno de los errores más comunes es dejar correr el agua mientras se cepillan los dientes o mientras una persona se afeita. Aunque parezca un desperdicio pequeño, mantener abierto el grifo durante esos minutos puede representar varios litros de agua perdidos cada día, explica Hogarmania.

La recomendación es sencilla: abre el grifo únicamente cuando sea necesario. En el caso del cepillado dental, puedes mojar el cepillo al inicio y utilizar el agua nuevamente solo para enjuagarlo al finalizar.

Si varias personas en la familia adoptan este hábito, la reducción del consumo puede notarse en la factura mensual.

2. Reduce el gasto de agua del inodoro con un truco casero

El inodoro es otro de los puntos donde puede concentrarse una parte importante del consumo doméstico, especialmente en viviendas con modelos antiguos.

Una alternativa económica para reducir la cantidad de agua utilizada en cada descarga consiste en colocar una botella de plástico dentro de la cisterna. El recipiente debe estar lleno de agua o arena para tener peso y evitar que se mueva.

Al ocupar parte del espacio disponible en el depósito, la cisterna necesitará menos agua para llenarse después de cada descarga. De esta manera, se puede ahorrar aproximadamente entre uno y dos litros de agua cada vez que se utiliza el sanitario.

Aunque es un cambio que pasa desapercibido en el funcionamiento diario, puede representar una diferencia al sumar todas las descargas realizadas durante el mes.

3. Cambia algunos hábitos en la cocina y la limpieza

La cocina también puede convertirse en un lugar donde se desperdicia agua sin darse cuenta. Un ejemplo común ocurre al lavar frutas y verduras con el grifo abierto constantemente.

Una opción más eficiente es llenar un recipiente con agua y lavar allí todos los alimentos. Además, esa misma agua puede reutilizarse para regar plantas, siempre que no tenga jabón u otros productos químicos.

En el caso de lavar platos a mano, conviene evitar dejar el agua corriendo mientras se enjabonan los utensilios. Lo ideal es limpiar primero con el grifo cerrado y utilizar agua únicamente durante el enjuague.

Si tienes un fregadero con dos compartimentos, puedes aprovechar uno para lavar con agua jabonosa y otro para aclarar los platos con agua limpia.

4. Usa correctamente la lavadora y el lavavajillas

Los electrodomésticos pueden ayudarte a ahorrar agua, pero solo si se utilizan de manera adecuada. Encender una lavadora o un lavavajillas con poca carga aumenta el consumo de recursos sin aprovechar toda su capacidad.

La recomendación principal es esperar hasta tener suficiente ropa o platos para llenar completamente el equipo antes de ponerlo en funcionamiento.

Además de reducir el gasto de agua, esta práctica también puede ayudar a disminuir el consumo de electricidad, ya que se realizan menos ciclos de lavado durante el mes.

Aplicar estos cuatro cambios no requiere grandes inversiones ni modificaciones en la vivienda. El resultado final, además de crear consciencia sobre los servicios vitales en casa, es ahorrar dinero en tu factura de agua.

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