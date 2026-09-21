Cámaras de velocidad en puentes y túneles de la MTA comenzarán a multar este martes

Se alerta a los conductores de que si una cámara registra que un automóvil excede el límite de velocidad en una zona de obras en un puente o túnel de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), se le enviará una multa por correo a su domicilio desde el martes.

La gobernadora Kathy Hochul autorizó en 2021 la instalación de radares de velocidad en zonas de obras en las carreteras estatales. El programa, que de acuerdo con los funcionarios es para proteger a los trabajadores viales y a los conductores, se extendió en 2025 para incluir los puentes y túneles de la MTA.

La implementación empezó a inicios de este verano, cuando la agencia activó por primera vez los radares de velocidad en zonas de construcción operativas en sus puentes y túneles el 30 de junio.

La MTA envió desde ese momento más de 15,000 advertencias a los conductores, indicó la agencia en un comunicado.

Pero desde el 22 de septiembre, ya no habrá más advertencias; a cambio, los propietarios de vehículos que sean registrados conduciendo a más de 10 millas por hora por encima del límite de velocidad permitido recibirán multas.

Las multas empezarán en $50 dólares por la primera infracción y subirán hasta $75 dólares por la segunda, de acuerdo con la MTA. Cada infracción posterior terminará en una multa de $100 dólares si sucede dentro de los primeros 18 meses posteriores a la infracción.

La MTA señaló que cada infracción será validada por un técnico certificado antes de ser notificada. Asimismo, dado que las infracciones captadas por las cámaras de velocidad se consideran oficialmente infracciones sin movimiento, no aparecerán en el historial de conducción ni resultarán en puntos en la licencia de conducir, informó Gothamist.

La agencia gestiona nueve puentes y túneles en los cinco distritos donde están instaladas las cámaras en cuestión:

• Puente Bronx-Whitestone

• Puente conmemorativo de los veteranos de Cross Bay

• Puente Henry Hudson

• Túnel Hugh L. Carey

• Puente conmemorativo Gil Hodges de Marine Parkway

• Túnel de Queens Midtown

• Puente Robert F. Kennedy

• Puente del cuello de Throgs

• Puente Verrazzano-Narrows

En este sentido, las personas tras el volante podrán observar vehículos sin distintivos, equipados con radar y cámara, estacionados en determinados lugares durante el horario laboral en cada zona de trabajo activa.

La MTA dice que, además de las multas, se aplicará recargo por pago tardío a los conductores que no paguen a tiempo. Los infractores podrán pagar las multas en línea, por medio de la aplicación móvil, por correo postal o en persona en los centros de negocios del Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York. En el reverso de las mencionadas multas se incluirá más información sobre el pago.

La agencia de transporte explicó que en 2023 se registraron casi 900 muertes y 40,000 heridos en zonas de obras en todo el país. La MTA informó que la mayoría de los empleados viales del estado de Nueva York aseguraron sentirse más seguros en las zonas donde se aplica el programa.

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