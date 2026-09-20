Rechazan el plan de la MTA para eliminar a los empleados de las estaciones

Un juez de Manhattan detuvo un intento de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) de permitir que las viejas cabinas de venta de fichas en las estaciones de metro funcionen sin personal en circunstancias limitadas.

A inicios de 2026, la MTA anunció una política que consistía en dejar las taquillas cerradas y sin personal por un turno de ocho horas si el empleado de la estación asignado faltaba por enfermedad o estaba de vacaciones. Previamente, MTA cubría la necesidad pagando horas extras a un empleado de la estación suplente.

En el mes de marzo, el Sindicato de Trabajadores del Transporte Local 100, que representa a los agentes de estación, presentó una demanda alegando que la medida constituía una limitación ilegal del acceso al sistema de metro.

El sindicato, en conjunto con Antonio Reynoso, presidente del distrito de Brooklyn, y el grupo de defensa de los derechos de las personas con discapacidad Centro para la Independencia de las Personas con Discapacidad de Nueva York, explicaron en la denuncia que la medida discriminaba a los pasajeros con discapacidad, quienes dependen de los agentes de estación, informó Gothamist.

El juez Nicholas Moyne del Tribunal Supremo de Manhattan estuvo de acuerdo y bloqueó la implementación de la norma por parte de la agencia de transporte.

“Dejar las cabinas de atención al público de las estaciones de metro cerradas y sin personal durante turnos de ocho horas crea un impacto discriminatorio ilegal que priva a los usuarios del metro con problemas de movilidad y discapacidades visuales del acceso equitativo a las instalaciones de transporte público”, escribió el Moyne.

En este sentido, el juez escribió que la MTA no había celebrado la audiencia pública obligatoria antes de implementar la medida.

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