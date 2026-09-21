El Atlético de Madrid responde a José Mourinho y exige parar el “acoso arbitral”

El Atlético de Madrid respondió este lunes a las severas protestas formuladas por el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, publicando una campaña en sus canales oficiales donde exige poner fin al “acoso arbitral” que, a su juicio, busca condicionar las decisiones de los estamentos del fútbol español.

La polémica se desencadenó tras la victoria rojiblanca por 2-1 en la jornada dominical. Durante la rueda de prensa posterior al encuentro, Mourinho compareció ante los medios de comunicación exhibiendo dos fotografías impresas de acciones ocurridas en el primer tiempo.

El técnico portugués señaló una entrada del central argentino Cristian ‘Cuti’ Romero sobre el centrocampista británico Jude Bellingham y otra infracción del surcoreano Kang-in Lee sobre el uruguayo Federico Valverde.

Mediante un vídeo difundido en sus redes sociales, el Atlético de Madrid mostró una impresora de la que sale un folio con la fotografía del propio Mourinho sosteniendo las imágenes en la sala de prensa. Sobre el papel impreso, el club añadió en grandes letras rojas y blancas el lema institucional: “Stop acoso arbitral ya”.

La réplica rojiblanca no concluyó allí. En una publicación posterior difundida en la misma plataforma, el Atlético de Madrid aludió a la reactivación de la presión mediática en torno al arbitraje tras la derrota madridista en el derbi. “La maquinaria en modo on. Este año tienen un nuevo reto. Tres semanas sin Liga. Esta temporada empiezan muy pronto”, ironizó el club colchonero, señalando la narrativa generada desde la entidad blanca en el inicio del campeonato.

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