Presidente del PSG en la mira de la justicia francesa por irregularidades con los derechos de TV de la Ligue 1

La Fiscalía de París ha abierto una investigación judicial contra el presidente del Paris Saint-Germain y máximo directivo del grupo audiovisual beIN Sports Nasser Al-Khelaïfi por una presunto conflicto de intereses en las licitaciones y adjudicaciones de los derechos de retransmisión del fútbol profesional francés.

La causa judicial, revelada por el diario L’Équipe, proviene de una demanda interpuesta por la asociación anticorrupción Anticor y fue delegada el pasado mes de abril a la Brigada Financiera Anticorrupción. La investigación se centra en la intervención que tuvo Al-Khelaïfi durante el verano de 2024 para estructurar la venta de los derechos de la Ligue 1, en un paquete compartido entre DAZN (400 millones de euros por ocho partidos) y beIN Sports (100 millones de euros por un partido).

Según la denuncia, el directivo catarí habría utilizado su peso institucional para favorecer a la cadena que preside. El posterior colapso y retiro de DAZN obligó a la Ligue de Football Professionnel (LFP) a crear su propia plataforma de difusión.

El expediente suma además denuncias planteadas por Nicolas de Tavernost, exdirector de la plataforma Ligue+, quien acusó a Al-Khelaïfi de maniobrar a última hora para arrebatarle los derechos del Mundial de la FIFA en favor de beIN Sports.

La divulgación de esta causa coincide con el anuncio de las nuevas subastas de la Ligue 1 para el ciclo 2029-2034, mientras la Fiscalía Nacional Financiera indaga paralelamente la legalidad de una comisión de 8,5 millones de euros percibida por el presidente de la LFP, Vincent Labrune, en el acuerdo de inyección de capital por 1,500 millones firmado en 2022 con el fondo de inversión CVC.

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