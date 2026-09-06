Golpe a la nuca expulsa a boxeador del ring y deja la pelea sin decisión en apenas 82 segundos
Un combate de boxeo de peso pesado en Dublín entre Thomas Carty y Dave Allen terminó de forma inusual en menos de dos minutos
Un hecho pocas veces visto en el boxeo ocurrió en el Croke Park de Dublín en Irlanda. El combate de peso pesado entre Thomas Carty y Dave Allen terminó de manera insólita y sin resultado por un golpe ilegal a la nuca que despidió y saliera despedido del ring durante el primer asalto.
El hecho se dio ante más de 80.000 espectadores y en apenas 82 segundos. Allen conectó un derechazo en la nuca de Carty y, entre el golpe y el forcejeo, hicieron que el peleador europeo perdiera el equilibrio y atravesara las cuerdas, cayendo desde el cuadrilátero.
La imagen heló a más de uno en la arena, pues Carty quedó tendido de espaldas y visiblemente adolorido, incluso enredado con un taburete que se encontraba junto al ring.
El hecho necesitó incluso la intervención de los paramédicos, quienes acudieron de inmediato para atenderlo y tuvieron que administrarle oxígeno durante varios minutos.
Posterior a las atenciones, que se extendieron durante al menos 10 minutos, Carty fue trasladado a los vestidores, pero no pudo continuar con la pelea.
Las autoridades revisaron el incidente y determinaron que se trató de un accidente, por lo que Allen no fue descalificado. La pelea duró un minuto y 22 segundos.
Thomas Carty nació en Dublín en 1996 y es uno de los pesos pesados de su país con más relevancia en los últimos años. Debutó en 2021. En 2023 dio un paso adelante al enfrentar a Rhys Fagan y a Jay McFarlane.
Dave Allen nació en Doncaster en 1992. Debutó en 2012 y ha enfrentado a figuras como Dillian Whyte, Luis Ortiz y David Price.
Su mejor etapa llegó entre 2018 y 2019, cuando encadenó triunfos importantes, incluido un nocaut memorable sobre Nick Webb que lo catapultó a peleas más visibles.
Allen también se volvió una figura popular fuera del ring debido a varias polémicas por problemas de salud mental y altibajos personales. Ha tenido retiros y regresos intermitentes.
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