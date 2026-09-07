Tyson Fury cancela pelea contra Anthony Joshua y desafía a Oleksandr Usyk

El excampeón mundial de los pesos pesados Tyson Fury anunció la cancelación definitiva de los trámites para concretar el esperado enfrentamiento contra su compatriota Anthony Joshua, trasladando de inmediato su objetivo hacia el ucraniano Oleksandr Usyk para celebrar una tercera contienda el próximo mes de noviembre de 2026.

A través de un manifiesto publicado en sus redes sociales, Fury atribuyó el colapso de las negociaciones a la falta de determinación del entorno de Joshua, cuestionando la firmeza de su rival tras semanas de estancamiento por diferencias financieras y la ausencia de una sede confirmada.

Ambas figuras británicas venían de disputar combates de preparación el pasado mes de julio; sin embargo, las complicaciones en el acuerdo llevaron al peleador de 38 años a dar por cerradas las conversaciones de forma unilateral.

Tras descartar a Joshua, Fury dirigió un desafío directo a Usyk, quien dejó vacantes sus cinturones mundiales el pasado junio tras manifestar su intención de realizar una última presentación antes del retiro definitivo. “Repitámoslo en noviembre. La pelota está ahora en tu cancha, Oleksandr. ¿Quieres pelear conmigo este año, 2026, o lo dejas?”, expresó el británico, buscando revancha ante el único púgil que lo ha derrotado en el terreno profesional.

Usyk (25-0) superó a Fury en dos oportunidades por la vía de los puntos durante 2024, convirtiéndose en el primer monarca indiscutido de la división en más de dos décadas. De concretarse el acuerdo para el cierre del año, el choque marcaría el desenlace de la trilogía entre dos de las figuras más influyentes del boxeo contemporáneo.

Sigue leyendo:

·Asesinan a tiros al excampeón mundial de boxeo Zolani Tete en Sudáfrica

·Golpe a la nuca expulsa a boxeador del ring y deja la pelea sin decisión en apenas 82 segundos

·Terence Crawford visitó Ucrania y regaló al presidente Zelensky un pitbull