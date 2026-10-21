El PSG pierde a Kvaratskhelia por lo que resta de temporada por rotura de ligament cruzado

La contundente victoria 4-2 del París Saint-Germain sobre el FC Barcelona en la Champions League dejó un saldo demoledor en la enfermería del conjunto dirigido por Luis Enrique. El club francés confirmó este miércoles que el delantero georgiano Khvicha Kvaratskhelia padece una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, dolencia que lo mantendrá alejado de las canchas por varios meses tras retirarse sobre la hora de juego en el Parque de los Príncipes.

El parte médico oficial detalló que Kvaratskhelia será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días para iniciar su largo proceso de rehabilitación. Sin embargo, los problemas para el técnico asturiano no terminan ahí, ya que la victoria europea dejó dos bajas adicionales de peso: Ousmane Dembélé y el capitán brasileño Marquinhos, quienes estarán apartados del equipo durante “varias semanas”.

Dembélé se vio obligado a abandonar el terreno de juego al minuto 20 por un problema en la pierna izquierda, mientras que Marquinhos sufrió una dolencia en la pierna derecha que lo obligó a pedir el cambio al mismo tiempo que Kvaratskhelia.

Estas tres bajas trastocan gravemente la planificación de Luis Enrique tanto para la Ligue 1 como para la continuidad de la fase de grupos de la Champions League.

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