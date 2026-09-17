Mike Tyson revela en su nueva serie de Netflix su adicción al caos

Netflix tendrá una docuseries sobre Mike Tyson, que recorrerá su vida dentro y fuera del ring. TYSON se estrenará el 3 de noviembre en cuatro partes y mostrará el relato del excampeón mundial desde una perspectiva personal, con imágenes de archivo, testimonios de personas cercanas y declaraciones del propio exboxeador.

La producción abordará el ascenso de Tyson como campeón de los pesos pesados, sus episodios de violencia, sus vínculos familiares y las consecuencias de la fama.

La plataforma presentó el trailer y confirmó que la serie buscará exponer los momentos que moldearon al exboxeador, incluida su niñez en Brooklyn, sus combates y los conflictos que atravesó lejos del deporte.

The “Baddest Man on the Planet” is ready to tell his story.



Mike Tyson shares it all in TYSON, a new four-part documentary series premiering October 13. pic.twitter.com/EAvvfemnTb — Netflix (@netflix) September 17, 2026

La plataforma también anunció otro estreno vinculado con el ex campeón: el espectáculo unipersonal Mike Tyson: Return of the Mike llegará el 3 de noviembre. Netflix lo definió como un especial sin filtros en el que Tyson deja de lado la imagen intimidante para exhibir una faceta humorística y convertir partes de su propia historia en chistes.

Tyson se refiere allí a un costado de su conducta que define como parte de su identidad. “Y este es mi lado oscuro. En eso me he convertido. Adicto al caos”, expresó ante la cámara. Consultado sobre el motivo de esa conducta, el exboxeador respondió: “Porque sí. ¿Por qué? No lo sé. Me lo estás poniendo difícil. La liberación. Disculpa, ¿por qué me sometí a esta mierda?”. Su esposa vinculó esa exposición: “Pero esa es la historia americana, ¿no? A la gente le encanta verte caer y levantarte”.

Se estrena el 3 de noviembre

La plataforma también anunció otro estreno vinculado con el ex campeón: el espectáculo unipersonal Mike Tyson: Return of the Mike llegará el 3 de noviembre. Netflix lo definió como un especial sin filtros en el que Tyson deja de lado la imagen intimidante para exhibir una faceta humorística y convertir partes de su propia historia en chistes.

De acuerdo con la sinopsis oficial, “es Tyson como nunca lo has visto: desprevenido, impredecible y genuinamente hilarante; prueba de que el hombre más malo del planeta también podría ser uno de los más graciosos”. El material anticipó que el exdeportista hablará de las decisiones y presiones que afectaron su vida personal y su legado.

El trailer comenzó con una declaración del exboxeador sobre su pasado: “Viví como una rata en la calle toda mi vida, y de repente, soy la mayor mierda del mundo”, dijo Tyson. La frase abre una sucesión de imágenes que mezcla su carrera deportiva con escenas de entrevistas y recuerdos de su entorno.

'TYSON' es un documental en cuatro partes que recorre la turbulenta vida de Mike Tyson, desde su meteórico ascenso y convulsa infancia hasta sus adicciones, la cárcel y el famoso mordisco. Narrado sin filtros por él mismo, con material inédito y testimonios de sus allegados.? pic.twitter.com/C2aysX7O9k — Netflix España (@NetflixES) September 17, 2026

El adelanto incorporó a Cus D’Amato, el entrenador que tuvo una influencia decisiva en el inicio de la carrera de Tyson. Bobby Stewart, un expúgil irlandés que trabajaba como terapeuta en el centro penitenciario de Elmwood, fue quien los presentó durante la estadía del exboxeador en ese lugar. “Toda mi vida he pensado en desarrollar un luchador perfecto”, comentó el entrenador en el trailer. La docuserie recuperará ese vínculo mientras muestra los años en que Tyson pasó de ser un adolescente con problemas a una figura mundial del deporte.

La producción también incluyó la presencia de uno de los hijos de Tyson que ofrece otra definición sobre el estado emocional de su padre. “Creo que está muy destrozado por su pasado, pero por dentro es un tipo roto que solo intenta ser un buen padre”, confesó. El exdeportista de 60 años cerró el adelanto con una reflexión sobre su identidad. “Es difícil encontrar tu verdadero yo cuando realmente no sabes quién demonios eres”, afirmó Mike Tyson.

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