Venezolano Jackson Chourio ingresa a los libros de historia de Grandes Ligas

El jardinero venezolano Jackson Chourio inscribió su nombre en los libros de historia de las Grandes Ligas tras alcanzar las 20 bases robadas en la temporada, cifra que se suma a sus 24 cuadrangulares en la presenta temporada con los Milwaukee Brewers.

El hito ocurrió durante el sexto episodio de la victoria de los Brewers por 3-0 sobre los Baltimore Orioles, en una jugada donde el patrullero recibió boleto, estafó la almohadilla.

Con este registro, se convirtió en el primer pelotero en la historia de las Mayores en lograr tres campañas de 20 jonrones y 20 robos de base antes de cumplir los 23 años de edad.

Jackson Chourio swipes his 20th bag of the season ?



He is the first player with 3 seasons of 20+ stolen bases and 20+ home runs before turning 23 years old! pic.twitter.com/3PwbpjxM3a — MLB (@MLB) September 21, 2026

“Para eso trabajamos. Para eso trabajo yo”, dijo Chourio. “Estoy contento de haber podido lograr [el 20-20]”.

Hasta la fecha, solo dos jugadores habían comenzado sus carreras profesionales con al menos tres contiendas consecutivas de 20-20: el dominicano Julio Rodríguez, de los Marineros de Seattle, y Bobby Witt Jr., de los Reales de Kansas City.

Mientras Rodríguez ostenta su quinta zafra con dicha marca y Witt resta a dos batazos de vuelta completa de alcanzar la cuarta en fila, Chourio concretó su hazaña tras estafarse dos bases en el choque dominical.

La hazaña del criollo se complementa con su ingreso previo al grupo de 17 beisbolistas con al menos tres torneos de 20 vuelacercas hasta los 22 años, renglón en el que figuran ocho miembros del Salón de la Fama como Mel Ott, Ted Williams, Eddie Mathews, Mickey Mantle, Al Kaline, Frank Robinson, Orlando Cepeda y Ken Griffey Jr.

Elogios en Milwaukee

“Así es Chourio”, dijo a la web oficial de MLB el abridor Jacob Misiorowski, con quien el zuliano compartió en varias etapas de ligar menores antes de que ambos llegaran al equipo grande de Milwaukee.

“Es genial ver a alguien así rendir al máximo nivel. Hay mucho que decir sobre Chourio. Es una bestia allá afuera y también es una locura aquí adentro. Es un compañero muy divertido”, comentó Misiorowski.

“Simplemente tiene un talento extraordinario. Las manos más rápidas que he visto”, comentó a la fuente otro de sus compañeros en Milwaukee, Sal Frelick. “Es un placer verlo, especialmente cuando se enciende de esta manera. No debería pasarse por alto lo que un jugador así ha estado haciendo. Ha tenido algunas lesiones y quizás algunos comienzos lentos. Todavía no ha sido convocado al Juego de Estrellas. Pero creo que es uno de los mejores jugadores de la liga y no recibe el reconocimiento que merece”.

Al tratarse apenas de su tercera zafra en Grandes Ligas, lo del patrullero es destacable. Siempre y cuando la salud esté de su lado, sus números seguirán creciendo con el conjunto de Wisconsin, uno de los que concentra la mayor cantidad de joven talento en MLB.

De eso está seguro el mánager de la organización, Pat Murphy, quien consideró que lo mejor está por venir.

“Apenas estamos viendo una muestra de lo bueno que puede llegar a ser este muchacho”, aseguró.

Seguir leyendo:

Alex Bregman recibió pelotazo en la cara mientras esperaba turno al bate: terminó en el hospital

Atlanta Braves avanzó a playoffs tras conquistar su séptimo título de la División del Este de la Liga Nacional e igualar a los Dodgers

Dominicano David Ortiz señalado en red de préstamos que captura bonos de jóvenes peloteros