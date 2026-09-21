Alex Bregman recibió pelotazo en la cara mientras esperaba turno al bate: terminó en el hospital

La jornada del pasado domingo en la MLB se vivió un momento de tensión cuando Alex Bregman, tercera base de los Chicago Cubs, recibió un pelotazo en la cara mientras esperaba su turno al bate.

Bregman terminó en el hospital para someterse a estudios. El incidente ocurrió en la cuarta entrada del juego ante los Cincinnati Reds.

Michael Busch, bateador zurdo de los Cubs, conectó de foul un lanzamiento del derecho Luis Mey. La pelota salió hacia el círculo de espera e impactó a Bregman en el pómulo izquierdo, debajo del ojo.

Bregman corrió hacia el dugout con una mano cubriéndose el lado izquierdo del rostro. Un miembro del staff lo acompañó por las escaleras hasta el clubhouse. Había sangre visible en su cara.

Alex Bregman got hit in the face with a foul ball on the on-deck circle and left the game pic.twitter.com/FIUgoddH1M — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) September 20, 2026

La imagen dejó a más de uno preocupado. Finalmente, Matt Shaw tuvo que entrar a batear en su lugar. El manager Craig Counsell explicó que Bregman tenía una herida debajo del ojo, sangrado nasal y una inflamación considerable.

“Básicamente recibió el golpe en el pómulo izquierdo, debajo del ojo”, dijo Counsell. “No sé nada más por ahora. Le sangraba un poco la nariz. Hay algo de hinchazón. Es un accidente terrible, realmente terrible. Esperamos que esté bien”, añadió.

Los compañeros de Bregman mostraron preocupación. Pete Crow-Armstrong, autor de un jonrón de dos carreras, dijo esperar que se encontrara bien.

“O sea, al final del día, solo esperas que tu amigo esté bien. Esa es la noticia que espero. Pero es algo aterrador. Algo muy poco común”, indicó.

El jugador fue trasladado a un hospital para realizarse radiografías y tomografías computarizadas. Posteriormente, Bregman compartió en redes sociales una imagen de su cara con las lesiones provocadas por el pelotazo.

Alex Bregman posts an update on his Instagram https://t.co/v1YV29cIbS pic.twitter.com/zVFD4SBNSU — Jomboy Media (@JomboyMedia) September 20, 2026

Antes de la lesión, Bregman había impulsado la primera carrera de los Cubs con un sencillo en la primera entrada.

También recibió una base por bolas en la tercera y anotó gracias a un sencillo de dos carreras de Pedro Ramirez. Shaw terminó 0 de 2 tras reemplazarlo y pasó a defender la segunda base, mientras que Ramírez se movió a la tercera.

Bregman batea para .260 con 26 jonrones y 88 carreras impulsadas en 152 juegos. En enero firmó un contrato de cinco años y $175 millones de dólares. Es segundo en el equipo en jonrones y carreras impulsadas, detrás de Crow-Armstrong.

En el mismo encuentro, David Peterson lanzó seis entradas con tres hits permitidos, una carrera limpia y siete ponches. Chicago ganó 9-1.



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