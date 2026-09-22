Este otoño, descubre a Nueva York sin gastar demasiado

En medio del constante aumento en el costo de vida, viajar o salir de paseo resulta más y más un lujo fuera de alcance para muchos. Ante ese panorama, AARP, Programa de Seguro de vida de New York Life, anuncia la iniciativa “Staycation” (vacaciones en casa o vacaciones locales) — una campaña que ofrece a los residentes distintas oportunidades para salir y disfrutar del estado este otoño.

Este concepto de “Staycation” — sustituir los viajes tradicionales por opciones turísticas locales y más económicas — se ha convertido en una tendencia creciente. Cada vez más gente opta por actividades económicas que les permitan disfrutar de su tiempo libre y proteger su presupuesto.

Ahora, con la campaña “Staycation”, los residentes de Nueva York podrán disfrutar de nuevas experiencias sin comprometer el bolsillo. Gracias a AARP New York, se impulsa el entretenimiento local a bajo costo al conectar a la comunidad con eventos gratuitos, excursiones diarias, atracciones culturales, talleres y postales descargables.

Esto llega en un momento en el que el contexto económico actual ha transformado los hábitos de entretenimiento y vacaciones de las familias. De acuerdo con una encuesta de la plataforma Monster, el 52% de los trabajadores optó por quedarse en casa durante la temporada veraniega debido al alto costo de vida. Además, cerca del 39% decidió cancelar o suspender sus viajes, mientras que el 37% admitió que busca opciones de viaje más económicas. Solo el 17% dijo que sus planes de verano no cambiaron.

Esta presión financiera no se limita al turismo. Los gastos en transporte, atención médica y mantenimiento del hogar han subido, a lo que se suma el incremento constante de las tarifas de servicios públicos. Un estudio reciente de AARP reveló que más del 84% de los neoyorquinos encuestados notaron un aumento en sus fracturas durante el último año y temen que la tendencia continúe.

Beth Finkel, directora estatal de AARP New York, comentó en un comunicado sobre la importancia de oportunidades accesibles en medio de tanta incertidumbre económica. “No hay nada como la experiencia de vivir en Nueva York”, dijo Finkel. “En un momento en que los residentes cuidan cada dólar, ya sea que estén manejando facturas de servicios públicos más altas, gastos cotidianos en aumento o las exigencias financieras de cuidar a un ser querido, queríamos mostrar experiencias increíbles aquí mismo, en nuestro propio territorio. Se trata de mucho más que encontrar actividades asequibles. Se trata de conectarnos unos con otros, crear recuerdos y aprovechar al máximo las comunidades que llamamos hogar”.

Líderes locales enfatizaron la magnitud del trabajo, particularmente en la ciudad de Nueva York, subrayando la riqueza cultural y la singularidad que distingue a cada distrito.

Sandra Ung, miembro del Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, reiteró las palabras de Frinkel, enfatizando justo lo diverso y grande que es la ciudad — hay tanto que hacer, solo se tiene que saber dónde buscar.

“Hay tantos vecindarios increíbles por descubrir en nuestra ciudad”, dijo Ung, “pero sería difícil encontrar uno con tanta diversidad como Flushing. Desde algunos de los mejores restaurantes de la ciudad de Nueva York hasta instituciones culturales como el Jardín Botánico de Queens, puedes pasar un día entero en Flushing comiendo, explorando y experimentando diferentes culturas, sin siquiera salir del vecindario”.

La concejal Amanda Farias tuvo lo mismo que decir, pero más bien sobre la importancia de las actividades locales y económicas para los adultos mayores: “Parkchester es una comunidad de jubilación que surge de forma natural y, para los muchos adultos mayores que han construido sus vidas allí, mantenerse activos y conectados no debería requerir viajar lejos de casa ni estirar un presupuesto que ya es limitado”.

Terminamos con las palabras del presidente del condado de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, que suma, una vez de nuevo, justo todo lo que ofrece la ciudad y un “Staycation”. “No necesitas pasaporte para encontrar lo mejor de todo: Manhattan es el destino perfecto para unas vacaciones en casa”, dijo Hoylman-Sigal. “Somos el corazón palpitante de las artes, la cultura, las finanzas y el ocio, todo concentrado en 23 millas cuadradas. Disfruta de un espectáculo de Broadway ganador de un Tony, pasa una tarde en Central Park y come en los vecindarios que rivalizan con cualquier ciudad del mundo. Mi mensaje para los habitantes de Manhattan y los visitantes por igual: deja de buscar vuelos; todo lo que buscas ya está aquí”.

Así que, mientras los cambios económicos continúan impactando a los residentes y familias de Nueva York que tratan de cuidar sus finanzas, AARP, con la ayuda de líderes locales, tiene todo lo que necesitan para disfrutar de un “Staycation” este otoño.

Evento en la Ciudad de Nueva York :

1.º de octubre | 12:00 m. – 1:00 p.m. hora del este

Nutre y conecta: estrategias prácticas para envejecer de forma plena

Virtual

Para descubrir más actividades, visita el sitio web de AARP para conocer todas las oportunidades que ofrecerán en todo el estado de Nueva York este otoño.