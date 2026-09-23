Cristiano Ronaldo sobre su gol 1,000: “Quiero llegar y voy a llegar”

Durante su intervención en el Portugal Football Summit celebrado en Oeiras, el atacante portugués Cristiano Ronaldo reafirmó su meta de alcanzar los 1,000 goles como profesional, soñando además con conseguir la emblemática cifra vistiendo la camiseta de la selección nacional.

Con 979 tantos marcados en su expediente profesional (de los cuales 450 corresponden a su etapa en el Real Madrid y 146 con el combinado luso), el delantero de 41 años admitió que lograr el récord con su país sería “la guinda del pastel”.

Sin embargo, aclaró que encarará el reto sin presiones: “Ya he admitido que quiero llegar y que voy a llegar. Pero no es una obsesión, nunca hago las cosas por obsesión. No sé cuándo voy a poner fin a mi carrera, pero es muy posible que este sea mi último año”.

El capitán se encuentra concentrado con la selección de Portugal para iniciar la defensa del título de la UEFA Nations League frente a Gales en el Estadio José Alvalade de Lisboa. El encuentro marcará el debut oficial del técnico Jorge Jesus al frente del combinado nacional tras suceder a Roberto Martínez. Cristiano elogió la llegada de su antiguo entrenador en el Al Nassr calificándola como “una elección perfecta” y dejó clara su disposición total a asumir el rol que el cuerpo técnico determine dentro del campo.

Tras el duelo ante Gales, el calendario luso continuará con las visitas a Noruega y Dinamarca, antes de recibir nuevamente al conjunto noruego en Oporto.

Sigue leyendo:

·Arbitraje español admite equivocación en el derbi entre Atlético y Real Madrid

·Clubes reducirán cupo de futbolistas extranjeros para abrir espacio a jóvenes en Brasil

·Javier Aguirre vuelve a España tras el Mundial y toma el mando del Valencia CF