Arbitraje español admite equivocación en el derbi entre Atlético y Real Madrid

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol emitió este lunes las conclusiones de su análisis semanal a través del espacio oficial Tiempo de Revisión, donde determinó formalmente que el atacante surcoreano del Atlético de Madrid, Kang-in Lee, debió ser expulsado con tarjeta roja directa durante el derbi disputado ante el Real Madrid por su dura entrada sobre el centrocampista uruguayo Fede Valverde.

Según el informe técnico del estamento arbitral, la acción representó un “error claro y manifiesto” tanto del colegiado principal, Miguel Ángel Ortiz Arias, como de la sala VAR por no solicitar la revisión en la pantalla del estadio.

“Kang-in Lee se lanza a cortar un avance de Fede Valverde. Impacto con los tacos en la pierna, torsión de articulación y riesgo alto de lesión. Tiro libre directo y tarjeta roja. El VAR debió intervenir”, sentenció el organismo sobre la jugada en la que el jugador merengue sufrió un esguince de tobillo.

En contraste con las quejas vertidas por el Real Madrid, el CTA respaldó la gestión del arbitraje en el cruce entre Cristian ‘Cuti’ Romero y Jude Bellingham, catalogando el pisotón del defensor argentino como una acción de “alta carga interpretativa” donde la intervención del videorrey estuvo justificada únicamente para resolver una confusión de identidad inicial.

Asimismo, el comité consideró correcto el ajuste del VAR al señalar la expulsión directa de Dean Huijsen por el penalti sobre Giuliano Simeone.

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