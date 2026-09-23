Javier Aguirre vuelve a España tras el Mundial y toma el mando del Valencia CF

Tras un Mundial respetable con la selección de México, Javier Aguirre volverá a LaLiga de España. Este lunes, ‘El Vasco’ fue anunciado como nuevo entrenador de un Valencia CF que arrancó la temporada con problemas futbolísticos.

El entrenador de 67 años estará vinculado contractualmente hasta el 30 de junio de 2027, con una cláusula que contempla ampliar el vínculo por una temporada más de manera unilateral si consigue llevar al equipo, como mínimo, a puestos de Europa League.

El club ché informó que Aguirre será presentado ante los medios de comunicación como nuevo entrenador del Valencia CF este próximo lunes, 28 de septiembre, en la sala de prensa del Camp de Mestalla.

Aguirre había salido del Mallorca en 2024 para tomar las riendas de la selección de México. El proyecto contemplaba hasta el Mundial 2026 y dejar las riendas a Rafael Márquez.

‘El Vasco’ llevó a su país a los octavos de final. Esta fue su tercera participación como seleccionador mexicano en el torneo después de las ediciones de Corea y Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

Este regreso supone la séptima aventura de Aguirre en el futbol español. Su recorrido comenzó en 2002 con Osasuna, donde dirigió 169 partidos. Posteriormente, pasó por Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

Con el conjunto balear, el mexicano alcanzó la final de la Copa del Rey. A escala de clubes en España, consiguió clasificación para la UEFA Champions League con el Osasuna.

En el plano internacional, conquistó la Copa Oro de la Concacaf (2009 y 2025) y la Concacaf Nations League (2024-25) con la selección mexicana y en su país ganó el título de Liga con el Pachuca (1999) y la Liga de Campeones de la Concacaf con el CF Monterrey (2021).

Aguirre llega a un Valencia que hace aguas en lo deportivo y directivo. Tras las primeras siete jornadas suma apenas cuatro puntos de 21 posibles y ocupa puestos de descenso.

El equipo únicamente consiguió una victoria y tampoco ha logrado ganar en Mestalla, pese a disputar cuatro encuentros como local. Este escenario generó que el equipo despidiera a Carlos Corberán y al director deportivo.

Ahora, Braulio Vázquez ocupará ese cargo en una segunda etapa en el club. Aguirre tendrá dos semanas para trabajar antes del partido frente al Racing de Santander. ‘El Vasco’ se convierte en el decimocuarto entrenador de la era de Peter Lim.



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