Exoneran a los agentes de Nueva York tras la trágica muerte de un hombre en Manhattan

Letitia James, fiscal general de Nueva York, anunció que no se presentarán cargos penales contra los policías implicados en el caso de un hombre que murió tras ser derribado al suelo por los oficiales en medio de una persecución en el Parque Riverside de Manhattan.

La Oficina de Investigaciones Especiales de James no encontró evidencias de que el agente tuviera intención de herir a Shelton Ennis —un expresidiario con un extenso historial de delitos— al derribarlo, por lo que lo eximió de toda responsabilidad penal.

Los funcionarios hallaron a Ennis bebiendo cerveza de una bolsa de papel en el parque, cerca de la calle West 137 y Riverside Drive, alrededor de las 10:05 de la noche del 26 de junio de 2025, indicaron las autoridades.

Los oficiales le exigieron a Ennis que mostrara su identificación; no obstante, él aseveró en varias oportunidades que no llevaba ninguna consigo y proporcionó un nombre y una fecha de nacimiento falsos, de acuerdo con la oficina de la fiscal.

Ennis trató de escapar corriendo, pero uno de los agentes lo derribó. Cayó inconsciente al impactar contra el concreto.

Aunque el sujeto respiraba cuando llegaron los servicios médicos, se certificó su muerte en el hospital Mount Sinai a las 10:49 de la noche.

La autopsia determinó que el impacto contra el piso causó un desgarro en la pared del corazón de Ennis, causándole la muerte, indicó James.

Las averiguaciones sobre la muerte tampoco encontraron pruebas de que el funcionario hubiese actuado de forma temeraria o negligente conforme a la ley, añadió la fiscal general.

Ennis estaba en libertad condicional luego de pasar casi la mitad de su vida en la cárcel por dirigir una red violenta de narcotráfico en Manhattan en la década de 1990. Sin embargo, luego de su liberación en noviembre de 2023, trataba de rehacer su vida trabajando como asistente de residentes en el hotel Skyline de Hell’s Kitchen, de acuerdo con sus compañeros.

“Salió de prisión tras cumplir más de 25 años”, señaló un compañero de trabajo cuando él murió “Había encarrilado su vida. Aquí tenía un empleo”.

Ennis tenía ocho detenciones entre sus antecedentes, una de ellas por intento de homicidio. Finalmente, cumplió casi 26 años tras las rejas por delitos vinculados con las drogas. Su libertad condicional debía vencer en 2035, informó Daily News.

Una decisión de 2008 del Tribunal de Apelaciones del estado, que ratificó su condena, detallaba sus crímenes: él, su hermano y un tercer individuo dirigían una red de tráfico de drogas conocida como “Dog Pound” desde un hotel de Midtown, y respondían con violencia contra los rivales que vendían estupefacientes demasiado cerca de su territorio.

Los tres hombres fuego contra dos traficantes rivales en agosto de 1996, dejando a uno de ellos con paraplejia; cuatro meses después, Ennis y su hermano acuchillaron a otros dos traficantes que se atrevieron a incursionar en el territorio de “Dog Pound”, dicen los documentos judiciales.

En medio del enfrentamiento fatal con la policía en el parque de Manhattan, los oficiales le incautaron una navaja, aunque nunca llegó a amenazar a los agentes con ella, informaron los funcionarios.

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