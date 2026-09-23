Irán responde a Trump y advierte ataques “más devastadores e impredecibles” en Medio Oriente

Las autoridades de Irán dieron una serie de advertencias a Estados Unidos tras las declaraciones del presidente Donald Trump sobre una posible “aniquilación” del país persa ante la falta de acuerdos para terminar la guerra.

A través de un comunicado difundido por la televisión estatal, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán afirmó estar “plenamente preparado para infligir golpes aún más fuertes, devastadores e impredecibles a los agresores y a los dirigentes de Estados Unidos y del régimen sionista”.

Asimismo, el texto citado por EFE añadió que las declaraciones de la administración estadounidense buscan “justificar acciones de inseguridad” y sirven como “instrumentos de propaganda interna”.

La reacción iraní se produjo después del discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU, en el que planteó la “aniquilación de la nación islámica” si no se logra un pacto que detenga la guerra, la cual se prolonga por casi siete meses.

Negociaciones bilaterales y demandas de Teherán

Posteriormente al discurso, el mandatario estadounidense reportó una reunión gubernamental de tres horas con representantes iraníes, catalogándola como “muy buena”.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Baqaei, ratificó el encuentro y explicó que la comunicación se desarrolló mediante un mediador de Catar. Durante las conversaciones, Teherán estableció sus condiciones para finalizar el conflicto bélico en todos sus frentes.

Según el diplomático, estas exigencias comprenden “el cese de las acciones agresivas estadounidenses, el levantamiento del bloqueo naval y de la guerra económica, la liberación de los activos iraníes”.

Aumento del precio de hidrocarburos

El desarrollo del conflicto ha generado un impacto directo en el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, donde las restricciones y ataques a embarcaciones han provocado un incremento en el precio de los combustibles.

La situación ha elevado la presión sobre el gobierno estadounidense ante la proximidad de las elecciones intermedias del 3 de noviembre. Desde el inicio de las operaciones militares conjuntas de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, diversas naciones de Oriente Medio con presencia militar norteamericana han recibido respuestas castrenses por parte de Teherán.

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