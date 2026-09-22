Donald Trump y Delcy Rodríguez se reunieron por primera vez en Nueva York: a puerta cerrada y sin acceso de la prensa

El presidente de Estados Unidos Donald Trump y Delcy Rodríguez se reunieron este martes por primera vez en Nueva York, en un encuentro que marca un acercamiento entre Washington y Caracas tras meses de cambios en la relación bilateral.

La reunión fue confirmada por la Casa Blanca y tuvo lugar en el hotel Lotte New York Palace, durante una recepción ofrecida por Trump a líderes extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU. La cita se desarrolló a puerta cerrada y sin acceso de la prensa.

La agencia EFE informó que en el encuentro también participaron el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete Stephen Miller.

La reunión se produjo después del acuerdo petrolero alcanzado entre Washington y Caracas y a pocos kilómetros de la prisión neoyorquina donde permanece recluido Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos.

El cara a cara entre Trump y Rodríguez es el primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano desde la breve reunión que sostuvieron Barack Obama y Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, en Panamá.

Desde la captura y salida del poder de Maduro en Caracas, en enero pasado, la administración Trump ha respaldado al gobierno de Rodríguez, quien hasta entonces ocupaba la vicepresidencia. Washington también restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela, interrumpidas desde 2019.

Uno de los principales pasos en el acercamiento entre ambos gobiernos fue el acuerdo petrolero anunciado recientemente. El pacto contempla que una empresa privada estadounidense reciba una concesión por 100 años para explotar 17 campos petroleros venezolanos que, de acuerdo con la Casa Blanca, albergan unos 65,000 millones de barriles de crudo, cerca de una quinta parte de las reservas del país.

El acuerdo ha generado cuestionamientos de sectores que sostienen que el interés de la Administración Trump está concentrado en el petróleo venezolano y que Washington no estaría impulsando con la misma intensidad una transición democrática en el país.

La reunión ocurre, además, el mismo día en que Trump pronunció su discurso ante la Asamblea General de la ONU, donde defendió el uso del poder estadounidense para proteger los intereses de su país y se refirió a la operación militar de enero en Caracas que terminó con la captura de Maduro.

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