Javier Aguirre revela por qué aceptó el banquillo del Valencia: “Iba a dejarlo todo”

Antes de poner rumbo nuevamente hacia la Península Ibérica, el experimentado entrenador mexicano Javier “Vasco” Aguirre ofreció sus primeras declaraciones oficiales tras confirmarse su nombramiento al frente del Valencia CF.

A sus 67 años de edad, el estratega azteca reconoció asumir este compromiso con un elevado nivel de entusiasmo y optimismo, definiendo la oportunidad como un cierre idóneo para su prestigiosa trayectoria en los banquillos profesionales, luego de haber evaluado seriamente el retiro definitivo tras la conclusión del Mundial 2026 con la selección mexicana.

En la comparecencia realizada en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Aguirre aseguró que el “Valencia es un club histórico de este país (España). Estaba en un momento de indefinición entre dejar la profesión de manera definitiva o continuar en activo, pero finalmente me decanté por esta opción debido a los muchos años que he competido en España, al enorme arraigo familiar que conservo allí y al convencimiento de que este proyecto representa un colofón magnífico para mi carrera deportiva”.

El conjunto valenciano ocupa la decimonovena posición de la tabla de clasificación en LaLiga EA Sports, sumando un magro balance de cuatro puntos tras la disputa de las primeras siete jornadas del campeonato. Pese al panorama adverso, el ‘Vasco enfatizó su confianza en la plantilla y en el amplio margen de maniobra que ofrece el calendario por delante.

“En el fútbol profesional nunca existen garantías absolutas, pero la realidad es que resta una porción mayoritaria de la competición por disputarse, con 31 partidos y más de 90 puntos en juego. Contamos con un plantel de enorme calidad al cual conozco en su totalidad, conozco a la perfección la exigencia de la plaza y acumulo una motivación al máximo; existen argumentos de sobra para encarar la situación con total optimismo”, aseveró.

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