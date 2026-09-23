El récord histórico de Alfredo Di Stéfano que superará Javier Aguirre en el Valencia

El estreno de Aguirre está programado para el domingo 11 de octubre de 2026 en El Sardinero, donde el Valencia visitará al Racing de Santander

Fotografía de archivo del pasado 5 de julio de 2026 que muestra al entonces seleccionador de México, Javier Aguirre, en los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre México e Inglaterra en el estadio Azteca.

Fotografía de archivo del pasado 5 de julio de 2026 que muestra al entonces seleccionador de México, Javier Aguirre, en los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre México e Inglaterra en el estadio Azteca. Crédito: Alex Cruz | EFE

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Por  Humberto Viera

El estratega mexicano Javier “Vasco” Aguirre inscribirá su nombre en los libros de historia del Valencia CF cuando se siente por primera vez en el banquillo. El estreno de Aguirre está programado para el domingo 11 de octubre de 2026 en El Sardinero, donde el Valencia visitará al Racing de Santander.

A sus 67 años, el técnico nacido en Ciudad de México se convertirá no solo en el DT que debuta con mayor edad al frente del equipo de Mestalla, sino también en el estratega más veterano en dirigir un partido oficial en toda la trayectoria de la entidad blanquinegra.

Con su debut, el mexicano quebrará dos marcas históricas dentro del club: superará por casi nueve años el récord de debut con mayor edad que ostentaba el italiano Cesare Prandelli (59 años en 2017) y dejará atrás el registro absoluto de Alfredo Di Stéfano, quien se despidió del banquillo valencianista a los 61 años.

El banquillo de Mestalla representa el séptimo proyecto deportivo de Javier Aguirre dentro del fútbol español, tras sus pasos previos por Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

Con 466 encuentros dirigidos en LaLiga en su expediente personal, el experimentado entrenador asume el desafío con el objetivo de dotar de solidez competitiva al conjunto ché en el campeonato nacional.

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