Seguro Social envía pagos hoy miércoles 23 de septiembre: revisa quiénes los reciben

El Seguro Social envía este miércoles 23 de septiembre la tercera y última ronda de pagos correspondiente a este mes. No todos los beneficiarios reciben su dinero el mismo día: el calendario depende principalmente de la fecha de nacimiento.

¿Quiénes reciben su pago del Seguro Social este miércoles?

De acuerdo con el calendario de pagos de la Administración del Seguro Social (SSA), este miércoles 23 de septiembre corresponde recibir el beneficio mensual a las personas nacidas entre el día 21 y el último día de cualquier mes.

Con este depósito concluyen las tres rondas regulares de pagos de septiembre para los beneficiarios sujetos al calendario basado en cumpleaños.

Los beneficios del Seguro Social, que se pagan principalmente a personas mayores o jubiladas, normalmente son distribuidos los miércoles.

Quienes nacieron entre los días 1 y 10 de cualquier mes suelen cobrar el segundo miércoles del mes; los nacidos entre el día 11 y el 20 de cualqueir mes, el tercer miércoles; y aquellos cuyo cumpleaños cae entre el 21 y el último día del mes, el cuarto miércoles.

Algunos beneficiarios siguen un calendario diferente

La fecha de nacimiento no determina el día de pago para todos.

Las personas que comenzaron a recibir beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997 normalmente reciben su pago el tercer día de cada mes, excepto cuando la fecha coincide con un fin de semana o día festivo.

También existe un calendario diferente para quienes reciben simultáneamente beneficios del Seguro Social y del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).

En estos casos, el pago del Seguro Social corresponde normalmente al tercer día del mes, mientras que el SSI se entrega el primer día.

El SSI es un programa que entrega pagos mensuales a personas con bajos ingresos, como adultos mayores y personas ciegas o con alguna discapacidad.

¿Cuándo llegan los próximos pagos de SSI?

Los beneficiarios del SSI generalmente reciben sus pagos el primer día hábil del mes. Es decir que el correspondiente a septiembre fue enviado el martes 1 de septiembre.

Según el calendario de la SSA presentado por USA TODAY, los próximos depósitos serán el jueves 1 de octubre, correspondiente a octubre; el viernes 30 de octubre, correspondiente a noviembre; el martes 1 de diciembre, correspondiente a diciembre; y el viernes 31 de diciembre, que será el pago de enero de 2027.

El Seguro Social enfrenta problemas de financiamiento

El calendario de septiembre se desarrolla mientras persisten las preocupaciones sobre el futuro financiero del Seguro Social. USA TODAY señala que el programa podría enfrentar un déficit en 2032.

De acuerdo con una investigación mencionada por el medio, si el Congreso no adopta medidas, los jubilados podrían enfrentar una reducción de 28% en sus beneficios mensuales.

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