Seguro Social paga un promedio de $2,086 al mes: cómo aumentar tu beneficio

El beneficio promedio del Seguro Social para los trabajadores jubilados se sitúa en $2,086 mensuales en 2026, pero la cantidad que recibe cada persona depende de factores como sus ingresos, años trabajados y la edad en que comenzó a cobrar.

¿Cuánto recibe en promedio un jubilado?

De acuerdo con 24/7 Wall St., el beneficio promedio de los trabajadores jubilados alcanza actualmente los $2,086 mensuales, lo que representa aproximadamente $25,000 al año.

Quienes reciben cantidades superiores pueden haber tenido mayores ingresos durante su vida laboral o haber esperado más tiempo para solicitar sus beneficios.

Aunque es posible comenzar a cobrar el Seguro Social desde los 62 años, hacerlo antes de alcanzar la edad plena de jubilación reduce el beneficio mensual.

Para las personas nacidas en 1960 o después, esa edad es de 67 años.

Por el contrario, retrasar la solicitud después de alcanzar la edad plena de jubilación permite incrementar el pago.

Por cada año que se espera, el beneficio mensual aumenta 8%, hasta llegar a los 70 años.

Trabajar más años puede aumentar el beneficio

El Seguro Social utiliza los 35 años con mayores ingresos para calcular el beneficio de una persona.

Esto significa que quienes tienen menos de 35 años de historial laboral pueden terminar con un pago menor, ya que cada año faltante se contabiliza con ingresos de $0.

Incluso después de jubilarse, trabajar a tiempo parcial podría ayudar. Si los nuevos ingresos sustituyen alguno de esos años contabilizados con $0, el beneficio mensual podría aumentar.

Para alguien que todavía no solicita el Seguro Social, completar 35 años de trabajo también puede marcar una diferencia.

Por ejemplo, una persona de 62 años que acumula solamente 32 años de ingresos podría trabajar tres años adicionales.

Esto mejoraría su historial de ganancias y, al mismo tiempo, evitaría solicitar el beneficio tan temprano.

Los trabajos independientes también cuentan

Aumentar los ingresos antes de jubilarse también puede contribuir a obtener un beneficio mayor.

Además del salario de un empleo tradicional, el trabajo independiente puede contar para el Seguro Social siempre que esos ingresos sean reportados y se paguen los impuestos correspondientes.

Bbtener $500 o $1,000 adicionales al mes mediante trabajos independientes podría incorporarse al historial utilizado para calcular los beneficios.

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