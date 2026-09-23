Trump insistió en diálogo con Corea del Norte durante reunión con el presidente surcoreano

El presidente Donald Trump reiteró su intención de reactivar las conversaciones con Corea del Norte durante la reunión bilateral con su homólogo de Corea del Sur, Lee Jae Myund en Nueva York.

“Los líderes de Corea del Sur y Estados Unidos acordaron mantener una estrecha comunicación, en sus respectivos papeles de ‘pacificador’ e ‘impulsor’, para abrir el camino al diálogo y lograr que se establezca una paz sostenible en la península coreana”, explicó el asesor de Seguridad surcoreano Wi Sung-lac respecto a la reunión que duró 30 minutos.

Este intercambio se dio al mismo tiempo que Trump reiteró su deseo de reunirse con Kim Jong-un este año. Sin embargo, el gobierno de Corea del Norte ha restado importancia a estos gestos y aún no confirma ningún contacto.

Seguridad en Medio Oriente

Durante el encuentro oficial en territorio estadounidense, los mandatarios excluyeron de la agenda la situación del estrecho de Ormuz y el posible envío de tropas a Oriente Medio en el marco de la guerra entre EE.UU. e Irán. La postura se alinea con la decisión del gobierno surcoreano de descartar un despliegue militar directo en el conflicto, a pesar de las presiones de Washington.

Sin embargo, las delegaciones diplomáticas mantuvieron conversaciones paralelas. Posteriormente, el canciller surcoreano, Cho Hyun, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acordaron que Corea del Sur efectuará una aportación orientada a respaldar la libre navegación marítima en la zona.

Acuerdos de inversión bilateral

En el ámbito económico, la agenda conjunta contempló los avances en materia comercial e industrial: “Ambos líderes celebraron los grandes avances logrados en las conversaciones sobre proyectos de inversión estratégica bilateral“, indicó Wi Sung-lac.

Las recientes negociaciones se desarrollan tras el anuncio oficial de Seúl sobre la selección de su primer plan inversor destinado a prevenir incrementos arancelarios. La iniciativa consiste en la construcción de una planta de generación eléctrica a gas en el estado de Texas, un proyecto valorado en $22,300 millones de dólares según informes de la agencia Yonhap.

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