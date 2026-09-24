A casa llena en Argentina: Se agotaron en menos de 2 horas las entradas para la despedida de Messi

En menos de dos horas, se agotaron las entradas para el amistoso de la selección de Argentina ante Benín del 6 de octubre en el estadio Monumental, partido con el que Lionel Messi cerrará su ciclo con la Albiceleste.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había habilitado el expendio este jueves desde las 18 horas y los tickets se comercializan exclusivamente de forma digital a través de Deportick (deportick.com).

En poco menos de dos horas, las entradas, cuyos precios oscilaban entre $60 dólares y $320 dólares aproximadamente según el sector, fueron agotadas.

La puesta en venta, que había sido anunciada para el martes 22 de septiembre pero se postergó 48 horas por decisión de la AFA, también incluyó las localidades para el encuentro ante Burkina Faso, programado para el sábado 3 de octubre en la misma cancha de River Plate. Ambos partidos comparten la misma escala de valores.

“Messi”



Porque la venta de entradas colapsó y se agotaron en menos de 2 horas para la despedida de Lionel Messi en River. pic.twitter.com/ErmoYtVA1U — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) September 24, 2026

Solo venta online

La adquisición fue estrictamente online. Cada cuenta habilitada pudo comprar un máximo de cuatro entradas generales, límite establecido para reducir la reventa y ampliar el acceso.

Dado el alto flujo de usuarios esperado, la organización recomenzó crear o iniciar sesión en la plataforma antes del inicio de la venta para agilizar el ingreso a la fila virtual y tener listos los datos de pago.

Una vez confirmada la compra, el usuario recibió por correo electrónico una fecha y un horario para retirar el ticket físico en un punto determinado, que es el documento requerido para ingresar al estadio el día del partido.

El amistoso frente a Benín, será el encuentro número 208 de Messi con la camiseta albiceleste. El rosarino acumula 125 goles con la selección, cifra que lo consolida como el máximo artillero de la historia del combinado nacional, e integra una palmarés que incluye el Mundial Qatar 2022, la Copa América 2021 y 2025, y la Finalissima 2022.

Para esa noche la AFA preparó un homenaje que reunirá a los campeones del mundo de Qatar 2022, con un show previo al pitazo inicial. “Si hay que hacer un homenaje a Messi, hay que hacerlo en este momento”, afirmó el entrenador Lionel Scaloni.

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