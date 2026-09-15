Messi tendrá su partido de despedida con Argentina el 6 de octubre ante Benín

Lionel Messi integra la lista para los primeros tres partidos amistosos que la Selección Argentina jugará tras el Mundial. La Pulga, que había anunciado su retiro con la camiseta albiceleste, solo estará presente para el último: el 6 de octubre ante Benín en el Monumental.

La noticia la dio a conocer Claudio Tapia mediante un video que fue publicado en redes sociales. El presidente de la AFA reveló allí que el futbolista de 39 años aceptó la invitación que junto a Lionel Scaloni le habían hecho para que pudiera tener una despedida como se merece, dentro del campo de juego.

Si bien el rosarino había anunciado el 31 de agosto su retiro del combinado nacional, no se había hecho mención sobre la posibilidad de una despedida dentro de la cancha. En medio de mucha incertidumbre, el gran interrogante se despejó con la publicación de la lista y el video de Chiqui Tapia.

El presidente de la AFA también informó que al encuentro contra Benín serán invitados todos los jugadores que formaron parte de la delegación en el Mundial de Qatar 2022 junto a sus familias. Se espera una emotiva jornada con sorpresas, homenajes y el cariño del hincha para el mejor del mundo.

Amistosos de Argentina

Argentina aprovechará para jugar tres partidos –FIFA permitía hasta cuatro en esta ventana– con dos duelos en Buenos Aires y el restante en Córdoba.

El miércoles 30 de septiembre se topará con Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y luego afrontará dos choques en el Estadio Monumental de River Plate: el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso y el martes 6 de ese mismo mes frente a Benín.

Con la chance sólida de que Cristian Cuti Romero porte la cinta de capitán en el inicio de esta nueva etapa, la pregunta que rondará durante las próximas semanas estará sobre la cabeza de Scaloni.

Tras la derrota con España en la final de la Copa del Mundo 2026, el DT de 48 años dejó abierta la puerta de salida de la Selección y sólo se limitó a confirmar su continuidad hasta diciembre de este año. Si bien las tratativas están abiertas, el panorama está difuso y apenas se conoce que, en caso de continuar, lo haría sin uno de sus laderos: Walter Samuel se lanzaría como entrenador principal.

Para estos partidos, Scaloni respaldó a los jugadores que fueron parte del Mundial 2026 y sumó a varios jóvenes que ya fueron parte de sus citaciones y comenzarán a dar batalla por un lugar en la cita de 2030, como Agustín Giay, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Gianluca Prestianni y Santiago Castro. También surge Román Vega, ex Argentinos y hoy en el Zenit, un nombre que, junto con Giay, representa la renovación del lateral derecho.

En la lista también aparecen futbolistas que se perdieron la Copa del Mundo por lesión, como Juan Foyth (Villarreal) y Leonardo Balerdi, de gran inicio de temporada con la Roma.

De los que viajaron a Estados Unidos, México y Canadá 2026, están ausentes: Gonzalo Montiel, Marcos Senesi, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi (se retiró de la Selección), Leandro Paredes y Thiago Almada. En tanto, los jugadores convocados del medio local se darán a conocer el viernes.

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