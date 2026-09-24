Scaloni confirma que tiene la “predisposición” para seguir al frente de Argentina

En medio de la preparación para los tres amistosos que disputará la Selección Argentina a finales de septiembre y principios de octubre, Lionel Scaloni se tomó un tiempo para responder las preguntas de los medios en el predio de AFA en Buenos Aires.

Como era de esperarse, la primera consulta que le hicieron no fue sobre el equipo ni el recambio, sobre su futuro al mando del plantel. Con la serenidad de siempre, contó cómo está su situación: “No hay novedades todavía. Me reuniré con el presidente estos días”.

Su tono de voz y sus declaraciones dan a entender que seguirá el próximo año, pero por el momento no pudieron coincidir con Claudio Tapia para terminar de sellar el nuevo vínculo: “Ayer nos íbamos a reunir pero tuve que ir al dentista y no pudimos, ja. Hoy él está en Paraguay. Hablaremos, está la predisposición máxima para sentarse, pero cuando tengamos que comunicar algo, lo haremos. Por ahora sigue todo igual”.

¿QUÉ PASARÁ CON SCALONI?



El entrenador de la Selección Argentina habló de su futuro.



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Por el momento, su contrato y el de todo su cuerpo técnico se extiende hasta diciembre de este 2026, pero las intenciones de ambos lados son las mismas: “Ganas hay de estar acá, pero hay un montón de aspectos que tenemos que hablar con el presidente. Lógicamente después de un torneo tan emotivo siempre uno repiensa. Repito: nos sentaremos a hablar con el presidente”.

Novedades en la lista para los amistosos

Consultado sobre la confección de este plantel, que solo tendrá a Lionel Messi para el último compromiso con Benín en el Monumental, su despedida a lo grande, Scaloni dejó en claro que aparecerán cada vez más jóvenes talentos: “El indicio de la convocatoria es lo que haría cualquier entrenador. Se terminó un Mundial, creemos que es un lindo momento para que pueda haber algo de recambio, porque la mayoría va a seguir estando y es gente joven. Lo que hicimos es pensado como aquel 2018, hicimos lo mismo y incluso no sabiendo si íbamos a estar”.

Y remarcó sobre este cambio generacional, que le permitirá tener un papel más relevante a Nico Paz, Valentín Barco y las otras promesas que hagan méritos para recibir el llamado nacional: “Trabajamos para la Selección, no trabajamos para nadie personal. Esto es algo que teníamos que hacer y puede dar sus frutos. Todo lleva un tiempo pero tenemos la mente de que estos chicos se puedan quedar”.

"QUEREMOS VER A OTROS CHICOS, PERO LAS PUERTAS NO ESTÁN CERRADAS" ???



Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso no fueron convocados para la Fecha FIFA y así lo explicó Lionel Scaloni. pic.twitter.com/aezhPVapGs — DSPORTS (@DSports) September 24, 2026

La frase que soltó entre lágrimas en su última conferencia de prensa después de haber perdido con España parece haber sido simplemente una alarma. Una señal para que los argentinos valoren aún más su exitoso proceso. “El golpe de no haber ganado fue fuerte, hay que reconocerlo, porque estábamos a las puertas de haber conseguido otro título mundial. Fue fuerte. Siempre dije, y lo voy a seguir repitiendo, que el lugar que estoy ahora es soñado y eso no va a cambiar. A partir de ahí hay que sentarse y hablar con el presidente. Todavía no ocurrió. Todo lo que salga no es verdad. Comunicaremos cuando tengamos que hacerlo. Por ahora está todo como antes. Trabajamos para estos partidos y para que los chicos puedan jugar”, expresó.

Quería estar en la despedida de Messi

Consultado acerca de la despedida de Messi, el Gringo no ocultó su alegría por verlo cerrar su etapa en Argentina en su cancha y bajo el aliento de su gente: “Yo creo que un jugador así merece eso. Yo particularmente puse mi granito de arena. Deseo estar en la despedida de él y, como no sé si más adelante estaré, hicimos fuerzas para que él pueda estar en este partido. Sabíamos todo lo que le estaba pasando y aún así puso las ganas y el esfuerzo de venir y poder despedirse con su gente, con la gente que tanto lo quiere. Si hay que hacer un homenaje, hay que hacerlo en este momento porque, si bien él no va a parar nunca, después la magia a lo mejor en un tiempo no es la misma y ahora es el momento de que él pueda sentir ese cariño”.

"HICE FUERZA PARA QUE MESSI VENGA A DESPEDIRSE"



Lionel Scaloni habló de la presencia del capitán argentino en la lista.



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Y dio detalles de ese operativo convencimiento: “Hablé con él, puse de mí para intentar convencerlo de que era ahora, que más adelante no se sabía lo que podía pasar. Él lo entendió, está bueno, la AFA también puso su parte, el presidente. Es algo bonito, lindo, se lo merece. Todo lo que se puede hacer ahora, mejor”.

Por último, Scaloni explicó las ausencias de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso en los primeros dos amistosos ante Bolivia y Burkina Faso: “Las puertas no están cerradas bajo ningún punto de vista, pero creemos que estos dos partidos sirven para que los chicos jóvenes puedan aportar lo suyo y que puedan exprimirse de la mejor manera. Son gente que a nosotros nos han dado un montón. En principio hoy no están y lógicamente en un futuro se verá. Pero por ahora queremos ver a otros chicos”.

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