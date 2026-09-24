Así puedes buscar dinero no reclamado en Nueva York y reclamarlo

Para algunos residentes de Nueva York, el dinero que buscan podría estar más cerca de lo que imaginan. El estado mantiene un sistema para localizar fondos que permanecen sin reclamar y que, en muchos casos, sus legítimos propietarios pueden recuperar.

El programa es administrado por la Oficina de Fondos No Reclamados de la Contraloría del Estado de Nueva York. A través de un portal oficial, cualquier persona puede comprobar si existe una propiedad financiera registrada a su nombre o al de un negocio.

La búsqueda puede revelar recursos procedentes de cuentas bancarias inactivas, pólizas de seguros, inversiones y otros instrumentos financieros. El dinero no desaparece simplemente porque haya pasado tiempo sin que el propietario lo reclame.

¿Qué tipo de dinero puede aparecer?

Entre los fondos que pueden encontrarse figuran cuentas de ahorro y cheques, certificados de depósito (CD), dividendos y recursos relacionados con procesos judiciales. También pueden aparecer beneficios o pólizas de seguros y ganancias provenientes de herencias.

La lista incluye también acciones, bonos y fondos mutuos. Incluso, algunos depósitos asociados con compañías telefónicas, servicios públicos o depósitos de garantía pueden terminar registrados como propiedad no reclamada.

El contralor estatal Thomas DiNapoli ha señalado que estos fondos pueden provenir de cuentas que permanecieron inactivas durante determinado periodo. Cuando una institución financiera u otra entidad debe transferir esos recursos al Estado, la información pasa a formar parte del sistema de búsqueda.

Por eso, una persona que haya cambiado de domicilio, cerrado una cuenta hace años o perdido contacto con una compañía puede encontrar una coincidencia inesperada. También es posible revisar propiedades asociadas con un negocio.

Cómo buscar dinero no reclamado en Nueva York

El proceso comienza en el portal de búsqueda de la Oficina de Fondos No Reclamados. El usuario puede introducir su nombre y revisar los resultados disponibles. Para hacer una búsqueda más precisa, el sistema permite añadir datos como la ciudad, el código postal o el número de propiedad.

Si aparece un registro que corresponde al solicitante, el siguiente paso es presentar una reclamación en línea. El estado indica que, por lo general, las reclamaciones se pagan dentro de un plazo aproximado de 30 días, aunque el tiempo puede variar según las circunstancias y la documentación requerida.

No se necesita esperar a recibir una notificación para hacer la búsqueda. La consulta puede realizarse directamente en el sistema estatal y permite comprobar si existen fondos pendientes de ser reclamados.

También puede consultar el estado de una reclamación

Quienes ya presentaron una solicitud cuentan con otra herramienta para conocer el avance del proceso. El portal de la Contraloría permite consultar el estado de una reclamación previamente enviada.

La recomendación para los residentes es revisar cuidadosamente los datos antes de presentar una solicitud y asegurarse de que la propiedad corresponde realmente a la persona o entidad que reclama los fondos. En determinados casos, el Estado puede solicitar documentación adicional para verificar la identidad o demostrar el derecho sobre el dinero.

La búsqueda tampoco se limita a una sola cuenta. Una persona puede encontrar más de una propiedad registrada a su nombre, especialmente si ha vivido en distintas ciudades, ha utilizado diferentes instituciones financieras o ha mantenido relaciones con varias compañías a lo largo de los años.

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