Sacar $10,000 del 401(k) puede costarte $3,200 entre impuestos y penalizaciones: evita estos 5 errores

Un retiro anticipado del 401(k) puede generar consecuencias costosas por una necesidad de efectivo inmediato. Una persona que saque $10,000 antes de los 59.5 años podría pagar hasta $2,200 en impuestos federales si se encuentra en una tasa marginal de 22%, además de otros $1,000 de penalización por retiro anticipado, siempre que no califique para una excepción. El costo podría aumentar si también debe pagar impuestos estatales.

El impacto no termina con la cantidad que aparece en la declaración de impuestos. El dinero retirado deja de generar rendimientos dentro del propio 401(k), lo que puede reducir el ahorro disponible para la jubilación y aumentar el costo de recurrir anticipadamente a esos fondos.

Antes de solicitar el retiro, conviene pedir al administrador del plan una estimación de las retenciones, confirmar si existe una excepción a la penalización y comparar alternativas como un préstamo del 401(k), un traspaso directo o un plan de pagos con el acreedor. Estos son algunos de los errores más comunes cuando se toca el fondo ahorrado en el plan de manera anticipada:

Error 1: ignorar el recargo de 10%

Los retiros de un 401(k) tradicional generalmente se incluyen en el ingreso sujeto a impuestos. Cuando se realizan antes de los 59.5 años adicionales, también pueden generar un impuesto adicional de 10% a la parte tributable retirada antes de esa edad, salvo que corresponda alguna excepción prevista por la ley, según el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

“No importa cuánto planifique la gente, ocurren eventos inesperados”, señaló el IRS al advertir sobre las consecuencias de utilizar anticipadamente los ahorros de jubilación. La penalización no sustituye al impuesto ordinario: normalmente se suma a este.

Error 2: creer que una dificultad elimina la penalización

Un retiro por dificultad económica puede estar permitido cuando existe una necesidad financiera “inmediata y grave”, pero eso no significa automáticamente que quede exento del recargo de 10%. El IRS indica que estas distribuciones están sujetas al impuesto sobre la renta y también pueden enfrentar el gravamen adicional si no aplica una excepción independiente.

“El dinero está sujeto a impuestos y no se devuelve a la cuenta del participante”, explica el IRS sobre estos retiros. Esa diferencia es decisiva: un retiro reduce permanentemente el saldo, mientras un préstamo permite reponer este dinero si se cumple el calendario de pagos.

Error 3: confundir retiro con préstamo

Algunos planes permiten pedir prestado hasta el menor monto entre $50,000 y el 50% del saldo adquirido. Si ese 50% es inferior a $10,000, el plan puede permitir un préstamo de hasta $10,000, aunque no está obligado a hacerlo.

Pero si el préstamo deja de pagarse, el saldo pendiente puede tratarse como una distribución sujeta a impuestos y, según la edad y las circunstancias, podría quedar sujeto al recargo de 10%.

Error 4: recibir el cheque al cambiar de empleo

Quien deja un trabajo normalmente puede conservar el dinero en el plan anterior, transferirlo al 401(k) del nuevo empleador, moverlo a una cuenta IRA o retirarlo. Sin embargo, cobrarlo sin evaluar las otras opciones puede crear una factura tributaria evitable.

Cuando una distribución elegible se paga directamente al trabajador, el plan generalmente debe retener 20% para impuestos federales. “No puede elegir que no se retengan impuestos”, advierte la Publicación 575 del IRS; la retención puede evitarse con un traspaso directo a otro plan o una IRA.

Si el dinero llega al titular, normalmente dispone de 60 días para completar el traspaso. Para transferir el monto total, deberá reemplazar temporalmente de su bolsillo el 20% retenido; de lo contrario, esa parte puede considerarse una distribución tributable.

Error 5: ignorar cuánto podría crecer el dinero ahorrado

Retirar fondos no solo reduce el saldo actual: elimina años de crecimiento compuesto y puede dejar al trabajador con menos recursos para renta, medicamentos y alimentación durante la jubilación. El Departamento de Trabajo aconseja evaluar las metas y el tiempo disponible antes de modificar las inversiones del plan.

“Explore todas sus opciones para obtener efectivo antes de tocar sus ahorros del 401(k)”, recomienda Fidelity. En términos prácticos, deben compararse el costo total del retiro, las tasas de otras deudas, la estabilidad del empleo y la posibilidad real de pagar un préstamo.

Antes de decidir, conviene evaluar estas sugerencias:

Solicitar una proyección tributaria: incluir impuesto federal, estatal y posible recargo

incluir impuesto federal, estatal y posible recargo Revisar excepciones: discapacidad, ciertos gastos médicos, nacimiento o adopción y otras situaciones pueden cambiar el tratamiento

discapacidad, ciertos gastos médicos, nacimiento o adopción y otras situaciones pueden cambiar el tratamiento Preguntar por préstamos: no todos los planes los ofrecen y el impago puede producir impuestos

no todos los planes los ofrecen y el impago puede producir impuestos Preferir el traspaso directo: evita la retención federal obligatoria de 20% aplicable a distribuciones elegibles pagadas al titular

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre retiros anticipados al 401(k)

¿Cuánto se paga por retirar anticipadamente del 401(k)?

Depende del ingreso, el estado y las excepciones aplicables. Por regla general, el monto tributable se suma al ingreso y puede enfrentar un impuesto adicional de 10% antes de los 59 años y medio.

¿Un retiro por dificultad está libre de penalización?

No necesariamente. Autoriza el acceso al dinero si el plan y la necesidad cumplen los requisitos, pero no elimina por sí mismo el impuesto sobre la renta ni el posible recargo de 10%.

¿Es mejor un préstamo que un retiro?

Puede causar menos daño si se paga puntualmente, pero depende del plan, la estabilidad laboral y el presupuesto. Un incumplimiento puede convertir el saldo pendiente en una distribución tributable.

¿Qué ocurre al cambiar de trabajo?

La persona puede dejar el saldo en el plan anterior, transferirlo al nuevo 401(k), moverlo a una IRA o retirarlo, sujeto a las reglas del plan. Un traspaso directo suele evitar la retención del 20%.

¿Cuánto puede prestarse de un 401(k)?

El límite general es el menor entre 50% del saldo adquirido y $50,000, aunque algunos planes pueden permitir hasta $10,000 bajo condiciones específicas.

Conclusión

Una necesidad urgente puede justificar usar el 401(k) de manera anticipada, pero la decisión debe tomarse analizando el impacto completo que puede provocar.

Si el trabajador retira sin calcular impuestos, verificar excepciones o proteger el traspaso, una solución de corto plazo puede reducir durante décadas su seguridad financiera y generar cargos fiscales adicionales, así como otras penalizaciones.

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