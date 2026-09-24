Columbus Crew despide a Federico Higuaín por comentario sexista contra una árbitra: “Esto es un deporte de hombres”

Una nueva polémica ha sacudido al fútbol en Estados Unidos. Columbus Crew despidió a Federico Higuaín por un comentario sexista contra una árbitra en un partido de la MLS NEXT Pro.

“No te olvides de que esto es un deporte de hombres”, dijo Higuaín según la Asociación Profesional de Árbitros de Futbol.

El incidente ocurrió el pasado 23 de agosto. La asociación de árbitros afirmó que el entrenador apretó la mano de una árbitra y se negó a soltarla después de que ella le pidiera que parara.

The Crew announced today that Crew 2 Head Coach Federico Higuaín has been dismissed from his duties with the Club.



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Luego pronunció el comentario ofensivo. Higuaín fue expulsado y recibió una suspensión de dos partidos.

Issa Tall, director general del Columbus Crew, explicó la decisión en un comunicado tras una evaluación interna.

“Hemos determinado que lo mejor para nuestro club, los jugadores y el cuerpo técnico es destituir a Federico Higuaín de sus funciones”, indicaron.

Asimismo, explicaron que, tras conversaciones y una evaluación interna, se concluyó que no se cumplieron los estándares del club sobre lo que se espera de un líder.

En este sentido, el sindicato de árbitros criticó la sanción inicial por considerar que dos partidos eran insuficientes. Por este motivo solicitaron una sanción más severa y señalaron que las árbitras no deberían soportar intimidaciones ni comentarios discriminatorios en su lugar de trabajo.

Federico Higuaín nació el 25 de octubre de 1984 en Buenos Aires. Es hijo del exdefensor Jorge Higuaín y hermano mayor de Gonzalo Higuaín, el exdelantero de la selección argentina.

Al igual que su hermano, surgió de las inferiores de River Plate, donde debutó y jugó varios partidos en la primera división de Argentina. También pasó por clubes como Nueva Chicago, Independiente, Godoy Cruz y Colón, donde tuvo sus mejores actuaciones antes de salir al exterior.

Internacionalmente, sus primeras experiencias estuvieron en Turquía con Beşiktaş y otra en México con el Club América. En 2012 fichó por el Columbus Crew por un monto récord para el club.

Higuaín se convirtió en referencia del Crew. Jugó más de 200 partidos, marcó más de 50 goles, dio 63 asistencias y ganó el premio MLS Newcomer of the Year en su primera temporada.

También fue tres veces MVP del Crew y quedó como uno de los jugadores más influyentes en la historia de la franquicia.

Después de su ciclo en Columbus, jugó en D.C. United y luego en Inter Miami, donde compartió equipo con su hermano Gonzalo. Se retiró en 2021.

Tras el retiro, pasó a la dirección técnica. Primero trabajó en el sistema de formación del Inter Miami II y en 2025 regresó al Columbus Crew como entrenador del equipo filial en MLS NEXT Pro.



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