Messi marcó golazo en el 2-2 de Inter Miami y queda a cuatro goles del máximo récord de tiros libres

Lionel Messi sigue en su idilio con el gol con Inter Miami. El argentino marcó un golazo de tiro libre en el 2-2 ante San Diego FC en el Nu Stadium el pasado domingo. ‘La Pulga’ quedó a cuatro tantos de convertirse en el máximo anotador de tiros libres directos en la historia.

El argentino anotó a los 24 minutos. Inter Miami estaba en desventaja por el gol de Anders Dreyer cuando Messi tuvo la oportunidad de ejecutar una falta al borde del área, en el vértice derecho.

Lanzó con intención de centro, pero ninguno de sus compañeros llegó al remate y CJ Dos Santos se “comió” el remate del “10”. Ese disparo fue el 1-1 en el Nu Stadium.

Free kick goal and it had to be HIM ????? pic.twitter.com/4wUhKXNjzL — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 20, 2026

El gol fue el número 75 de Messi de tiro libre directo en su carrera profesional. Con esa cifra, dejó atrás al brasileño Jair Rosa Pinto y se ubicó en el segundo lugar del ranking histórico. Solo lo supera Marcelinho, con 78.

Messi atraviesa una buena racha en los tiros libres. A finales de agosto convirtió dos veces desde pelota parada en la goleada 7-1 ante Montreal.

Esas anotaciones le permitieron alcanzar los 74 goles y superar a Juninho Pernambucano y Roberto Dinamite, con 72 y 73 tantos.

Este gol elevó su total de carrera a 930. También fue el gol número 101 de Messi con Inter Miami desde su llegada en 2023. La marca de 100 la había alcanzado días antes, en la victoria 2-0 contra Cruz Azul en la Campeones Cup.

En la segunda mitad, Luis Suárez dio la vuelta con un remate violento. Al 82’, Dreyer marcó otra vez y dejó el 2-2 definitivo.

Según las estadísticas de la MLS, el tanto frente a San Diego fue su vigésimo gol de la temporada. Con esto, Messi se convirtió en el segundo jugador en la historia de la liga en marcar 20 o más goles en tres temporadas consecutivas, después de Denis Bouanga.

Messi suma 75 goles de tiro libre directo en primera división y está a cuatro de superar a Marcelinho, líder histórico con 78.

Máximos goleadores de tiros libres de la historia

78 Marcelinho

75 Messi

74 Jair Rosa

73 Dinamite

72 Juninho

68 Assunção

67 Mihajlović

65 Jorge Aravena

64 Cristiano

62 Zico

61 Maradona

Sigue leyendo:

· Polémica en Venezuela por la inauguración de una estatua de tres metros de Messi

· Messi protagonizó un tenso cruce con el comisionado de la MLS Don Garber: “Conmigo no”

· Casemiro pidió Balón de Oro para Messi: “Sigue siendo el mejor”